【繞場一週】馬會義工月獻愛心　總動員行善服務社區

由全職、兼職及退休員工組成的馬會義工隊，連續第二年舉辦「『五月 ‧ 義』馬會義工月」，鼓勵員工以團隊形式服務社會。逾1,300名包括馬會管理層在內的馬會義工，參與各式各樣的義工服務，涵蓋體育、兒童及青少年、動物福利、弱勢社群、長者、環保等範疇。

Jessie一直都有參與義工活動，近日聽聞馬會今年再度舉行「『五月 ‧ 義』馬會義工月」，馬會義工隊凝聚愛心，在五月透過參與超過80項義工活動、累積總服務時數超過4,700小時，傳揚關愛精神，實踐助人為樂的精神，回饋社會，令這個五月別具意義。

馬會行政總裁應家柏表示：「馬會一直致力建設更美好社會，為社會帶來正能量。隨著『五月 ‧ 義』馬會義工月第二年舉行，吸引更多義工參與，充分體現了馬會員工上下一心對社區的關愛。義工服務讓馬會員工與社區連繫在一起，不但是馬會的核心價值之一，更時刻提醒我們發揮馬會『同一馬會、同一團隊、同一目標』的精神。」

上下同心 建設更美好社會

應家柏連同16位義工，化身為導賞員帶領基層家庭參與大館導賞團，認識這個深受市民及遊客歡迎、逾180年古蹟的歷史與演變，以及馬會就大館保育及活化所作出的貢獻，並介紹其日常營運由馬會資助。他們同時擔任導師帶領參加者進行和諧粉彩工作坊，創作獨一無二的「大館小馬」畫作。

另一邊廂，馬會公司事務執行總監譚志源夥義工帶領幼稚園學童，一起將二手玩具創作成獨一無二的玩具畫，延長被遺棄玩具的生命，並教育小朋友珍惜玩具。馬會會員及客戶事務執行總監鄺學苑亦夥拍一眾義工，搖身一變烘焙師，與智障及復康人士合力製作馬仔曲奇，攜手共建共融社會。