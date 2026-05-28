天文台料今年明年較正常熱　長者安居協會：長者勿因慳錢不開冷氣

熱夏殺到！香港天文台交代最新天氣預測，指厄爾尼諾狀態已形成，在氣候暖化雙重打擊下，預料今年本港極可能衝擊歷史最高氣溫紀錄前十名，而今年亦預計有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍。長者安居協會特別呼籲市民關懷長者，並提醒長者夜晚亦宜開風扇、冷氣，​「在如此炎熱的天氣下，使用冷氣和風扇並非奢侈享受，而是生命安全的保障。」 天文台署理助理台長蔡振榮指出，本港過去兩日持續酷熱，過去5日已連續錄得5個「熱夜」，今明兩晚極可能打破5月份最多熱夜的歷史紀錄，而明日市區最高氣溫將達35度，新界更上看37度。

厄爾尼諾狀態確立 ​氣候趨勢方面，蔡振榮指，確認厄爾尼諾狀態已經形成。數據顯示，赤道中東太平洋海面溫度已於4月高於正常水平，預計變暖趨勢將在夏秋兩季持續發展成厄爾尼諾事件，並至少維持至今年冬季或明年春季，強度料達中等或以上。他強調，在氣候暖化與厄爾尼諾共同影響下，全球極端高溫機率增加。預料本港今年及明年的全年平均氣溫均會偏高，今年衝擊歷史最高氣溫紀錄前十名的機會極高。 長者安居協會接逾千宗求助 高溫極易引發長者中暑及慢性病惡化，長者安居協會行政總裁王虹虹指，去年6月至8月夏季期間，中心共接獲7,714宗需要送院的緊急求助個案；而前日天文台發出首個酷熱天氣警告當日，中心便接獲1,912宗求助，較平日平均數高出約8%；其中需要送院的緊急求助個案達108宗，更較平日平均數大幅飆升近27%。

王虹虹又指，該會於2024年進行的電話慰問調查顯示，在訪問的987名長者中，有230位曾因炎熱天氣感到身體不適，主要症狀為疲倦乏力、頭暈、呼吸困難及皮膚問題。她提出「遮、飲、備、涼」四字防暑心訣包括出門撐遮防暴曬、多飲清水補水分；常備風扇或降溫小物和室內開冷氣保清涼。 使用冷氣和風扇並非奢侈享受 王虹虹提醒，長者若出現疲倦、皮膚發紅或頭暈等熱衰竭症狀，應立即休息補水；雖然這些情況未必需要即時入院，但若無及時降溫或補充水分，病情恐會惡化並威脅生命。她又指，​近日夜間氣溫普遍偏高且悶熱，長者切勿因「怕吹風」或慳錢而將門窗緊閉且不開冷氣，這往往是導致夜間身體出狀況的主因，如此炎熱的天氣下，使用冷氣和風扇並非奢侈享受，而是生命安全的保障」，身邊的親友與鄰居也應多加留意與提醒。