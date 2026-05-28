將軍澳堆填區太陽能發電場啟用 李家超：為實現碳中和目標注新動力

位於將軍澳新界東南的堆填區是全港首個參與「上網電價計劃」的堆填區太陽能發電場，發電場佔地約14萬平方呎，設置約1,850塊太陽能板，由三間公司成立的聯營公司營運，項目於去年第四季竣工並投入運作，預計每年可生產約120萬度綠色電力，可滿足約360戶家庭的用電需求，並每年減少約53萬公斤碳排放，減碳效果等同種植約兩萬棵樹木。

減碳效果等同種植約兩萬棵樹木 行政長官李家超致辭時表示，這個太陽能發電場項目的投資方包括來自內地、外國與香港的企業，不但為香港可再生能源發展貢獻力量，更為邁向2050年前實現碳中和的目標，注入新動力。政府會全力為可持續發展創造條件，同時推動市場投入資源，企業帶來技術，合力把理念變成落地的工程。 他提到國家「十五五」規劃指出，要加快經濟社會發展，全面綠色轉型，實施能源安全新戰略，加快構建低碳，安全高效的新能源體系，香港全力主動對接國家綠色戰略。政府會繼續發揮香港優勢，推進減碳目標，為國家建設能源強國貢獻力量。

環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，項目工程難度遠高於一般工程，除了在設計階段需要考慮太陽能板對堆填區周邊環境的影響以外，因為在堆填區裏面，需要克服施工的過程裏面，廢物分解產生土地沉降和堆填氣體的問題，面對要怎樣去收集、處理這個技術的問題，所以較一般工程更複雜和困難。