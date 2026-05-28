消防處指「物聯網火警偵測系統」運作理想　無火警誤鳴

消防處於1月至3月推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在測試的3個月期間，沒有發生火警誤鳴，系統在線率達100%，部件有效運作率達99.95%，反映效果理想和合乎預期。
消防處去年底在全港挑選10幢6層樓或以下的舊樓進行先導計劃，在大廈安裝無線複合火警偵測器後，系統監控平台會24小時運作，實時監測每一個火警偵測器的狀態，若偵測到指定程度的一氧化碳及濃煙，會自動通報，將火警訊息傳送到消防通訊中心，有助及早發現火警，提升市民逃生機會。系統亦具備聯動功能，整幢大廈的火警鐘會響起，同時亦可人手啟動火警鐘。消防員抵達火警現場時，可透過系統找出火警源頭並重置系統。若有人想關掉或拆掉偵測器，系統會收到通知。
經實火測試後，消防處宣布正式接納以「物聯網火警偵測系統」加手提滅火筒，作為樓高6層或以下目標樓宇的替代方案，正陸續向全港約3,600幢合資格大廈發信通知，暫時不會硬性規定樓宇安裝新系統，又指計劃受業主歡迎，現已收到6宗申請，將研究可否應用至7層或以上大廈。
工程需時約兩周 費用只需約20萬元
現有規定的消防設備是消防喉轆加手動火警警報系統，受結構及空間限制，工程時間需時1至2年，費用達60萬元，而「物聯網火警偵測系統」加手提滅火筒方案，不受結構及空間限制，工程需時約兩周、費用只需約20萬元。目前服務費是3年約8萬元，處方相信隨著服務商數量增加，服務費有下調空間。