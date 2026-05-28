消防處指「物聯網火警偵測系統」運作理想　無火警誤鳴

消防處於1月至3月推出「物聯網火警偵測系統」先導計劃，在測試的3個月期間，沒有發生火警誤鳴，系統在線率達100%，部件有效運作率達99.95%，反映效果理想和合乎預期。

消防處去年底在全港挑選10幢6層樓或以下的舊樓進行先導計劃，在大廈安裝無線複合火警偵測器後，系統監控平台會24小時運作，實時監測每一個火警偵測器的狀態，若偵測到指定程度的一氧化碳及濃煙，會自動通報，將火警訊息傳送到消防通訊中心，有助及早發現火警，提升市民逃生機會。系統亦具備聯動功能，整幢大廈的火警鐘會響起，同時亦可人手啟動火警鐘。消防員抵達火警現場時，可透過系統找出火警源頭並重置系統。若有人想關掉或拆掉偵測器，系統會收到通知。