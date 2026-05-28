屯門校長李卓興爆粗近一周後請辭　鞠躬道歉啜泣：唔好學我　同辭任分區委員會及關愛隊

屯門新會商會中學校長李卓興在新加坡爆粗事件發酵近一周後有新進展，他周四向該校校董會辭職及辭任一些地區工作，並首度就事件公開向全港市民和新加坡相關人士鞠躬道歉，並呼籲學生不要學習其行為，「唔好學我」，其間更一度拭淚和啜泣。民政事務總署表示，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，以及屯門新景關愛隊隊員的通知。

校董會商是否接納請辭

李卓興接受網媒《點新聞》訪問指，周四已經向校董會遞交辭職信，將配合教育局及校董會一切調查及安排，同日並辭去一些地區工作。他在訪問片段鞠躬道歉，提到作為校長本應以身作則，不論任何情況均應保持冷靜和克制，「但係好可惜我自己做唔到」，將會深刻反省。

在片段中，李卓興又向學生指「唔好學我」，認為在任何時候都要盡力保持冷靜，用理性方式解決問題，不要因一時衝動而說出一些會令自己後悔的說話，「以我為戒。」該校校董、立法會前議員黃俊碩接受傳媒查詢指，校董會已收到李卓興的辭職信，預計未來兩日會開會商討，包括是否接納其辭職。