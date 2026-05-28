馬莎及樂天樽裝礦泉水樣本含菌　經銷商已停售及回收

馬莎和樂天分別有樽裝礦泉水樣本，被驗出微量腸道鏈球菌，有關經銷商正自願回收受影響批次產品。涉事樽裝礦泉水樣本，分別是英國零售商品牌馬莎的Still Scottish Mountain Water 750毫升裝，此日期前最佳為2026年12月，以及南韓品牌樂天的LOTTE ICIS Natural Mineral Water 8.0兩公升裝，此日期前最佳為2027年9月22日。

年初至今抽檢50樽裝飲用水樣本

食物安全中心透過恆常食物監測計劃，從零售層面抽取樽裝礦泉水樣本作微生物檢測，包括大腸桿菌、大腸菌群、腸道鏈球菌、可產生孢子的還原亞硫酸鹽厭氧菌，以及銅綠假單胞菌的檢測。結果顯示，有兩個個別批次樣本被檢出在250毫升內，含一個腸道鏈球菌菌落形成單位。

中心已指示涉事零售商或經銷售停售有關產品，而兩個涉事經銷商ALF Retail Hong Kong Limited及Goldtop Century Ltd亦正就受影響批次產品進行自願回收。自今年1月至今，食安中心已抽檢50個樽裝飲用水樣本檢測，其餘樣本均測試合格。中心發言人指，腸道鏈球菌是一種普遍存在於人類和動物腸道內的細菌，部分菌株可能導致免疫力較弱的人士出現感染。市民如飲用有關產品後身體不適，如出現噁心、嘔吐、腹瀉或發燒等病徵，應盡快求醫。