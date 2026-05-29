食遊記｜殘照華富邨最後時光

晨光照耀港島西南一隅。幢幢廣廈置於原雞籠環墳場，浪濤依舊拍瀑布灣沙灘，灘旁碉堡破舊神秘；扶林飛瀑湍急淙淙，蛾眉形巴士總站上蓋脫漆斑斑；學生聽鐘聲響起快步衝刺，公園樹下街坊間聊乘涼，街市內人聲鼎沸。五味雜陳，此景或以為不變，豈在8年前宣布清拆重建，崗上驟多數座安置新樓，遐邇神像山因工程遭清場移走。微風吹進狹長走廊，泛黃燈管映鏽跡欖閘，青山碧海雖在身旁，那份俗氣卻橫流滔天。步往一邨商場，老店堅守默佇，簡單且熟悉親切感難得保存，片刻欣賞回味。

文：何駿傑 圖：鍾式明

得獎奶茶醇厚甘 淡紅仿雲石紋牆，銅色招牌證歲月滄桑，仰望隱見昔日一樓宿舍痕跡。甫進左設玻璃櫃放自製麵包，內壁分兩色，上明黃掛多幅水彩畫，下砌藍花紋間條牆；湖水綠格仔地板置兩列黃木卡位，吊扇慢轉吹拂，空間寬敞。閱餐牌一貫冰室出品，想嗜沙爹牛肉，惜早已售罄，惟嘗同儕雪菜肉絲通粉，煎蛋伴牛油方包及熱奶茶。墨綠雪菜顆粒量多，攪拌融入淡淡湯內，通粉光身沒坑紋，亦能吸湯帶鹹鮮，肉絲則稍韌兼少。煎蛋焦邊，蛋汁輕破溢出；方包本平實，灑上少許砂糖後，一切回憶湧現。奶茶幼滑順喉，比坊間濃郁，啡黃茶面聚油脂，舌頰凝芳。察鄰枱品鮮牛肉雞蛋三文治，片片嫩肉隨蛋汁跌下，引涎滋味。人流漸多，熟客充當侍應執枱送餐，忽聽某闊論不明飛行物體事件，然猜隔旁年輕人首來，拍攝新事，牢牢銘記。

銀都冰室/香港仔華富邨華光樓707至708號/電話：25510388

巨型炸髀羅宋湯 邨內依山而建，蜿蜒小路縱橫連接，緩坡細踏到二邨商場。乘電梯至六樓，看小孩在半露天平台踢足球，左拐見店招牌示「雞髀大王」及「漢堡包大王」。舖外枱面貼滿餐牌，款式眾多，琳瑯滿目，正思考之際，觀炸雞髀飯量滿足料，其闊如手掌。選配哪款汁亦費煞思量，從粟米汁、茄汁、葡汁、黑椒汁、豉油汁中，最終選咖喱汁。一上枱，賣相確誇張，雞髀覆蓋飯面，切開皮薄厚實，肉汁滴出，淮鹽味絲絲入扣，香口惹味；咖喱汁濃稠微辛，撈飯一流。刀叉切感不滿足，連隨手執肉飯同嘗，大快朵頤，加碗看似樸實羅宋湯，當舀起便驚喜萬分。集椰菜、牛肉、西芹、紅腰豆、紅蘿蔔、洋蔥等，蔬菜精華與茄膏交織，湯面浮起紅油，透辣醒神。

麗絲快餐店/香港仔華富(二)邨商場6樓17至18號舖/電話：25504914

走鬼入舖車仔麵 街燈逐漸亮起，樓宇間閘上布簾沒移動，外牆鋼架顯得蒼白無力，獨剩車仔麵店抽出香氣慰藉人心。小店麵餸共有30多款，這選牛腩、豬皮、魚蛋、冬菇及蘿蔔。粗麵原條，剛熟彈牙，麵下藏唐生菜墊底，翠綠爽口，聽老闆介紹落咖喱汁混沙爹醬，甜辣提香。五餸中，牛腩切粒，筋膜位頗軟，豬皮索汁，沒帶礙眼毛髮；魚蛋實身，切半冬菇厚肉腍滑，蘿蔔清甜多汁，入口融化。憶起該在華富酒樓外擺走鬼檔做起，如今再變遷，日暮西下，殘照舊牒。

鑑記車仔麵/香港仔華富邨華安樓地下112號舖/電話：96452273