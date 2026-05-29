試行物聯網火警偵測系統效果理想 消防處︰火警60秒自動啟動

舊式樓宇受結構所限及業主之間協調等問題，增加安裝傳統消防裝置及設備的難度。消防處早前選取10幢6層或以下的舊樓試行「物聯網火警偵測系統」。處方指，成效理想，已正式接納系統作為大廈傳統消防設備的替代方案，並已去信全港3,600幢合資格大廈，可申請使用新消防設備。系統安裝工程僅需約兩周及約20萬元工程費。
政府在《2025年施政報告》中提出於舊式樓宇引入「物聯網火警偵測系統」，以替代傳統消防裝置及設備。
新系統利用物聯網技術，在大廈每個單位內及公共地方安裝火警偵測器。當偵測到指定程度的一氧化碳及濃煙，便會將相關訊息傳送至消防處通訊中心。有關系統毋須安裝消防喉轆、消防水缸或水泵等大型設備，亦不用進行大規模結構改動，可有效解決舊樓業主在協調與統籌消防裝置及設備工程方面的實際困難；能實時監測火警及系統狀態，若系統內個別偵測器出現故障，會即時發出訊號，通知消防處及相關服務供應商跟進，確保設備能迅速恢復正常運作。每層亦會放置兩個滅火筒，取代傳統安裝喉轆、水缸。
消防處於去年底推行先導計劃，揀選10幢樓高6層或以下而受《消防安全(建築物)條例》規管的住宅及綜合用途樓宇，安裝系統並試行運作3個月，截至3月31日，系統在線率為100%，超過99.5%部件有效運作，沒有出現火警誤鳴。
消防區長(樓宇改善策略及特別行動)施文煜昨表示，火警發生約60秒後，系統會自動啟動通知消防處，較人手致電報案快。如系統故障，供應商會收到通知，安排檢查及維修；如有人蓄意關掉偵測器，供應商亦會通知處方調查。
消防處在上月30日正式接納以「物聯網火警偵測系統＋手提滅火筒」，作為樓高6層或以下目標樓宇「消防喉轆＋手動火警警報系統」的替代方案，已陸續向3,600幢大廈發信，暫接獲6宗申請，業主可以選擇安裝上述系統或傳統系統。
物聯網系統工程費僅20萬
消防處指，物聯網火警偵測系統工程費約20萬元，每3年須付8萬元服務費，安裝工程時間約兩星期；而傳統手動火警警報及喉轆系統需要60萬元及花1至2年安裝。處方已引入5個供應商，另正接洽兩個供應商，處方相信隨着供應商及安裝系統的大廈增加，費用有下調空間。
至於系統可否在7層或以上大廈應用，施文煜指7層或以上大廈除了消防喉轆系統外，亦需要安裝消防栓系統，水缸容量達4,500公升，較6層或以下大廈的500公升高。他指處方會研究，惟如要完全取代，須考慮是否有其他要求需要業主遵辦。