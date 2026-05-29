試行物聯網火警偵測系統效果理想 消防處︰火警60秒自動啟動

舊式樓宇受結構所限及業主之間協調等問題，增加安裝傳統消防裝置及設備的難度。消防處早前選取10幢6層或以下的舊樓試行「物聯網火警偵測系統」。處方指，成效理想，已正式接納系統作為大廈傳統消防設備的替代方案，並已去信全港3,600幢合資格大廈，可申請使用新消防設備。系統安裝工程僅需約兩周及約20萬元工程費。

政府在《2025年施政報告》中提出於舊式樓宇引入「物聯網火警偵測系統」，以替代傳統消防裝置及設備。

新系統利用物聯網技術，在大廈每個單位內及公共地方安裝火警偵測器。當偵測到指定程度的一氧化碳及濃煙，便會將相關訊息傳送至消防處通訊中心。有關系統毋須安裝消防喉轆、消防水缸或水泵等大型設備，亦不用進行大規模結構改動，可有效解決舊樓業主在協調與統籌消防裝置及設備工程方面的實際困難；能實時監測火警及系統狀態，若系統內個別偵測器出現故障，會即時發出訊號，通知消防處及相關服務供應商跟進，確保設備能迅速恢復正常運作。每層亦會放置兩個滅火筒，取代傳統安裝喉轆、水缸。