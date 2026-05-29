常獨處缺課 輟學風險增 具隱性疏離風險12學生有1人

學生在小息或午飯時經常獨處，又不參與課外活動，或反映存在隱性疏離風險，並可能增加輟學機會。有調查發現，8.4%受訪學生出現學校隱性疏離風險，即每12人便有一人；當中涉及不同原因包括曾遭欺凌、有特殊學習需要等，他們抑鬱或焦慮狀況亦較一般學生高三成。負責調查機構指，這群未必被視為優先支援的高危個案，一旦離開學校的支援體系，進一步進入隱蔽狀態，要重新連結社會更難。
香港基督教服務處2至3月訪問1,958名中一至中五學生。結果顯示，25.5%人不喜歡學校生活；另有8.4% 處於「學校隱性疏離」 風險水平。有此風險的學生於多項與「學校生活連結度」有關的指標均較無的人為差︰包括出現小息/午飯時間經常獨處、在小組活動中表現被動、在課堂上很少主動發言或回應和甚少參與課外活動較一般學生高56%、30.9%、24.3%及27.9%。他們遲到(40.9%)、無故缺席(40.3%)、經常請假(36.5%)及早退(34.8%)的情況較一般學生高。
隱性疏離並非單一因素造成，研究顯示曾遭欺凌的學生，其「隱性疏離」風險比一般學生高出76.3%，而中學階段影響的風險顯著高於小學時期；有特殊學習需要學生(SEN)的風險亦高48.7%，且有特殊學習需要類別愈多，風險愈高。
17歲的Ada(化名)表示，初中時候家庭問題致情緒低落，無意結交朋友，中二開始面對同學的杯葛和排斥，更感到孤單無助。她坦言，當時老師也曾表達關心，但她也不知怎樣跟老師分享，其後覺得「上學再沒有意義」，於中四決定輟學。Ada在朋友和社工的支持下，積極面對自身情緒問題，現已重返校園，並以完成DSE考試作目標。
該處兒童及青少年服務服務總監蔡慧儀稱，這群學生在學校未必被視為優先支援的高危個案，指一旦青年離開學校的支援體系，社會服務更難跟進；但若可及早識別具隱性疏離風險學生並提供支援，可減低輟學及隱蔽的風險。服務處建議可從學校、家庭及社區層面提供幫助，包括學校可擴大一對一朋輩支援計劃、以興趣發展為本的課餘活動，提升學生的學校生活連結度；師長鼓勵學生參加青少年綜合服務中心課餘活動，除可培養興趣及技能，也可學習處理情緒及獲得社工支援。