常獨處缺課 輟學風險增 具隱性疏離風險12學生有1人

學生在小息或午飯時經常獨處，又不參與課外活動，或反映存在隱性疏離風險，並可能增加輟學機會。有調查發現，8.4%受訪學生出現學校隱性疏離風險，即每12人便有一人；當中涉及不同原因包括曾遭欺凌、有特殊學習需要等，他們抑鬱或焦慮狀況亦較一般學生高三成。負責調查機構指，這群未必被視為優先支援的高危個案，一旦離開學校的支援體系，進一步進入隱蔽狀態，要重新連結社會更難。

香港基督教服務處2至3月訪問1,958名中一至中五學生。結果顯示，25.5%人不喜歡學校生活；另有8.4% 處於「學校隱性疏離」 風險水平。有此風險的學生於多項與「學校生活連結度」有關的指標均較無的人為差︰包括出現小息/午飯時間經常獨處、在小組活動中表現被動、在課堂上很少主動發言或回應和甚少參與課外活動較一般學生高56%、30.9%、24.3%及27.9%。他們遲到(40.9%)、無故缺席(40.3%)、經常請假(36.5%)及早退(34.8%)的情況較一般學生高。