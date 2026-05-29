酷熱天氣警告持續逾60小時 今日或升至35度 天文台料今明兩年氣溫較正常熱

酷熱天氣警告自周二早上發出，至昨晚已超過60小時，高空反氣旋影響下，廣東沿岸今日會出現極端酷熱的天氣。天文台指，厄爾尼諾現象及氣候暖化共同影響下，預料香港今年及明年較正常熱，全年平均氣溫均會明顯偏高，而今年達到最高氣溫紀錄首十位的機會為高。長者安居協會呼籲市民關懷長者，並提醒長者夜晚亦宜開風扇、冷氣，​「在如此炎熱的天氣下，使用冷氣和風扇並非奢侈享受，而是生命安全的保障。」 本港天氣持續酷熱，昨午多處地區氣溫更上升至攝氏35度左右。天文台署理助理台長蔡振榮指，過去5日已連續錄得5個「熱夜」，今明兩晚極可能打破5月份最多熱夜的歷史紀錄。受高空反氣旋影響，預料今日高溫天氣仍然持續，日間極端酷熱，市區最高氣溫會上升至35度，新界氣溫更可達36至37度，市民要做足防暑措施。

今日稍後有驟雨 高溫有可能觸發對流發展，今日稍後會有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，預料一道低壓槽會在今日稍後至明日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，周日仍會有幾陣驟雨。而受偏東氣流及驟雨影響，預料周末期間高溫天氣有所緩解。 氣候趨勢方面，蔡振榮指，確認厄爾尼諾現象已經形成。數據顯示，赤道太平洋中部及東部的海水溫度已於4月高於正常水平，預計變暖趨勢將在夏秋兩季持續發展成厄爾尼諾現象，並至少維持至今年冬季或明年春季，強度料達中等或以上，甚至更強。他強調，在氣候暖化與厄爾尼諾共同影響下，全球極端高溫機率增加。預料本港今年及明年的全年平均氣溫均會偏高，今年衝擊歷史最高氣溫紀錄前十名的機會。

另外，天文台預計今年約有4至7個熱帶氣旋，會進入本港500公里範圍，並更易發展成超強颱風。

長者安居協會接逾千宗求助 高溫極易引發中暑及慢性病惡化，長者安居協會行政總裁王虹虹指，去年6月至8月夏季期間，中心共接獲7,714宗需要送院的緊急求助個案；而天文台於周二發出今年首個酷熱天氣警告，中心在當日已接獲1,912宗求助，較平日平均數高出約8%；其中需要送院的緊急求助個案達108宗，更較平日平均數飆升近27%。 王虹虹又指，該會於2024年的調查顯示，受訪的987名長者中，有230位曾因暑熱天氣感到身體不適，出現疲倦乏力、頭暈、呼吸困難及皮膚問題。她提出「遮、飲、備、涼」四字防暑法，包括出門撐遮防暴曬、多飲清水補水分；常備風扇或降溫小物和室內開冷氣保清涼。

使用冷氣和風扇並非奢侈享受 王虹虹提醒，長者若出現疲倦、皮膚發紅或頭暈等熱衰竭症狀，應立即休息補水；雖然這些情況未必要即時入院，但若無及時降溫或補充水分，病情恐會惡化並威脅生命。 她又指，​近日夜間氣溫普遍偏高且悶熱，長者切勿因「怕吹風」或慳錢而將門窗緊閉且不開冷氣，這往往是導致夜間身體出狀況的主因，如此炎熱的天氣下，使用冷氣和風扇並非奢侈享受，而是生命安全的保障」，身邊的親友與鄰居應多加留意與提醒。