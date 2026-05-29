公務員薪酬趨勢淨指標出爐 10月起引「拉curve」評核制度

影響約17萬名公務員的薪酬趨勢淨指標揭盅，初步結果顯示高、中、低層公務員淨指標分別為4.12%、2.64%和1.17%。公務員事務局長楊何蓓茵稱，指標不代表最終加薪幅度，下周將與公務員職方會面了解其要求，向行政會議匯報後由特首會同行會作最終決定。另外，政府10月起推出首期「公務員評核優化計劃」，引入俗稱「拉curve」的常態分布評級，楊何蓓茵相信不會出現「交人頭」文化。有立法會議員指，公務員薪酬調整幅度具廣泛指標效應，期望當局考慮兩年累積通脹等因素後作出客觀決定。

政府去年為應對財赤，破天荒未待薪酬趨勢調查進行便宣布公務員凍薪一年。薪酬趨勢調查今年如常按機制進行，收集104間私人機構近15.5萬名僱員過去一年的薪酬變動，顯示各級公務員的薪酬趨勢總指標均為正數，扣減平均遞增薪額開支後，得出高、中、低層公務員的淨指標分別為4.12%、2.64%和1.17%。翻查資料，前年的淨指標，高、中、低層公務員分別是4.01%、4.32%及5.47%。 薪酬趨勢調查委員會昨早開會討論調查初步結果，代表高級公務員的華員會會長蔡冠龍指，會方審閱報告後，下周會召開審核報告的會議並提出薪酬訴求。他在會後表示淨指標數字不錯，但不評論未經確認的淨指標屬高或低，惟指出公務員都要養家餬糊口，如果在通脹下仍然凍薪就等同減薪，便覺得政府「真係完全缺乏對公務員嘅同理心」。被問到大埔宏福苑事件的公務員表現應否納入考慮因素之一，蔡冠龍指調整幅度應全面考慮所有因素，適當考慮當年特殊因素，而公務員薪酬來自公帑，會方提出訴求時考慮社會情緒屬應有責任。

過往公務員加薪幅度也並非等同薪酬趨勢淨指標，楊何蓓茵被問到是否指標參考意義不大時，強調這並非本年度公務員加薪建議的唯一考慮因素，但在六大因素之中不考慮就會有所欠缺，又指公務員薪酬要維持足夠吸引力，以吸引和挽留具備才能人士，亦是維持與私營機構一個相當的可比性，維持公務員工作在市場的競爭力。她下星期會與職方代表會面，了解他們的要求和看法，然後向行政會議全面匯報，由特首會同行政會議在充分考慮後，作出平衡和最合適的決定。

相信不會出現「交人頭」文化 社會有聲音認為，公務員不論工作表現每年均可獲增薪點。楊何蓓茵澄清，增薪點必須與公務員工作表現直接掛鈎，只有表現令人滿意才會獲增薪點，又宣布10月將推行首期「公務員評核優化計劃」，引入常態分布評級建立更嚴謹評核機制及獎懲制度。計劃評核指導指引列明，被評為不應獲發增薪點的第四、五、六級的公務員人數，應為同一職系的10%。楊何蓓茵稱，考慮到各部門有不同狀況，將提供上下限5%的緩衝安排，如有部門首長認為全體成員表現滿意，亦可反映並解釋要求一個較小的「拉curve」百分比，她相信不會出現「交人頭」文化。就宏福苑事件，楊何蓓茵稱有關聽證會仍在進行，相信獨立委員會最終會得出一個公正的結果，當局會根據結果進行相關跟進工作。她又指，對於表現不理想的公務員，當局有有效機制處理，並已不斷優化機制；並強調絕大部分公務員「專業高效、盡忠竭誠為市民服務」。

勞聯：淨指標符合預期 身兼立法會議員的勞聯主席林振昇及勞聯秘書長周小松，認為今年淨指標符合預期，在經濟前景向好、公共財政狀況有所改善，以及公務員去年已被凍薪的前提下，當局應參照淨指標加薪。林振昇強調，公務員薪酬調整具廣泛指標效應，公營機構及不少私營企業、機構均會參考，期望當局一併考慮過去兩年累積通脹等因素，作出客觀決定。周小松則指，個別表現未如預期或觸犯紀律問題的公務員，不應與整個團隊的薪酬調整混為一談，希望社會肯定絕大多數表現優秀、克盡己任的公務員努力。

民建聯立法會議員林琳就認為，公務員薪酬增幅較通脹和私人市場有滯後，值得客觀審視，惟外圍環境錯綜複雜、經濟基本面仍存不少隱憂，認為政府必須審慎拿捏、周全平衡加幅，並期望待經濟穩步復甦、整體財政狀況持續改善後，於財政可負擔前提下適時優化公務員薪酬安排。