天氣｜天文台料未來數小時 部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴(更新)

【16:10更新】天文台發出特別天氣提示，高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。

現時覆蓋廣東的高空反氣旋正逐漸減弱，而高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午四時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來的最高紀錄。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。

天文台表示，正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。其中截至下午2時50分，上水最高達36.7度，元朗、將軍澳達36.5度。天文台預測下午極端酷熱，部分時間有陽光。局部地區有驟雨及狂風雷暴，稍後漸轉多雲，驟雨較多。天文台展望明日初時驟雨較多，高溫天氣緩解。星期日及星期一部分時間有陽光，有幾陣驟雨。下周中期天氣酷熱。