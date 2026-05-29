慈雲山中學男教師公主抱女學生　教育局：督促學校嚴肅跟進

網上流傳照片，位於慈雲山的中華基督教會協和書院一名男教師「公主抱」女學生。教育局指已即時督促學校嚴肅跟進，並已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。

Threads流傳相片，指中華基督教會協和書院副校長戴子廸「公仔抱」女學生。相片中疑似由女事主寫上對方是最好的班主任，形容對方「睇住我大」，感謝對方的信任。相片中標記了男教師的社交平台帳號，又為對方配上對白指：「好重」。至於另一張相片就顯示同一名男教師與一名女學生頭貼頭地合照，學生寫上：「都系(係)嗰句，多謝你比呢個機會我。今次呢個drama(話劇)真系(係)好難忘！！」