慈雲山中學男教師公主抱女學生　教育局：督促學校嚴肅跟進

網上流傳照片，位於慈雲山的中華基督教會協和書院一名男教師「公主抱」女學生。教育局指已即時督促學校嚴肅跟進，並已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。
Threads流傳相片，指中華基督教會協和書院副校長戴子廸「公仔抱」女學生。相片中疑似由女事主寫上對方是最好的班主任，形容對方「睇住我大」，感謝對方的信任。相片中標記了男教師的社交平台帳號，又為對方配上對白指：「好重」。至於另一張相片就顯示同一名男教師與一名女學生頭貼頭地合照，學生寫上：「都系(係)嗰句，多謝你比呢個機會我。今次呢個drama(話劇)真系(係)好難忘！！」
教育局指已採取適當行動
教育局回覆《am730》查詢，指在2024年初知悉有關事件後，已即時督促學校嚴肅跟進，並為相關學生提供適切支援，切實保障學生福祉。就有關個案，教育局已按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動，嚴正處理有關教師的專業操守事宜。
教育局強調教師在任何情況下均須履行職責，緊守工作崗位，行為亦須符合專業操守，讓同學能夠在安全有序的校園環境下學習。而局方一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。