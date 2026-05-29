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出版：2026-May-29 10:49
更新：2026-May-29 10:49

青衣女被「外賣員」按密碼入屋盜百萬手袋名錶 警拘27歲男涉串謀爆竊

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一名經營奢侈品的女事主指位於青衣家中的名牌手袋及名錶被假扮外賣員的南亞裔男子用密碼進入爆竊。(東張西望)

一名經營奢侈品的女事主指位於青衣家中的名牌手袋及名錶被假扮外賣員的南亞裔男子用密碼進入爆竊。(東張西望)

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無綫電視節目《東張西望》周四(28日)報道一宗懷疑爆竊案，一名經營奢侈品的女事主指位於青衣家中的名牌手袋及名錶被偷，價值過百萬。警方今日(29日)表示，位於青衣青敬路33號一住宅大廈的保安本月23日報案，指其中一個單位懷疑遭爆竊，一名可疑男子逃去。警員接報到場，經住戶點算，有一隻手錶、四個手袋及兩隻手鐲被盜，總值約154萬元。警方經調查後，昨日（28日）在青衣拘捕一名27歲姓蘇本地男子，涉嫌「串謀爆竊」。他現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，行動仍在進行中。

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據知案中失物包括Audemars Piguet愛彼手錶、四個Hermès名牌手袋，及兩隻Van Cleef & Arpels手鐲。

CCTV片段可見本月23日凌晨3時，一名南亞裔男子假扮外賣員，用密碼進入事主家中搜尋，及後取走手袋和名錶，又在大櫃等處抹走痕跡，期間還不停講電話。女事主在節目中表示，懷疑失竊案與前男友有關，「我屋企密碼只有一個人知道，連我屋企人都唔知。（主持問可唔可以透露係邊個？）我前男友。呢件事都係佢搵人做，如果唔係點解無喇喇有個外籍人士只我密碼，撳密碼入屋偷嘢，並且搵指定嘅物品去偷。」，又指該外籍人士與前男友是「好兄弟」。前男友接受節目訪問時否認與事件有關，「佢畀得密碼我，亦唔排除可以畀第二個」，指她可以報警「搵真相」。

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