青衣女被「外賣員」按密碼入屋盜百萬手袋名錶 警拘27歲男涉串謀爆竊

無綫電視節目《東張西望》周四(28日)報道一宗懷疑爆竊案，一名經營奢侈品的女事主指位於青衣家中的名牌手袋及名錶被偷，價值過百萬。警方今日(29日)表示，位於青衣青敬路33號一住宅大廈的保安本月23日報案，指其中一個單位懷疑遭爆竊，一名可疑男子逃去。警員接報到場，經住戶點算，有一隻手錶、四個手袋及兩隻手鐲被盜，總值約154萬元。警方經調查後，昨日（28日）在青衣拘捕一名27歲姓蘇本地男子，涉嫌「串謀爆竊」。他現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第六隊跟進，行動仍在進行中。

據知案中失物包括Audemars Piguet愛彼手錶、四個Hermès名牌手袋，及兩隻Van Cleef & Arpels手鐲。

CCTV片段可見本月23日凌晨3時，一名南亞裔男子假扮外賣員，用密碼進入事主家中搜尋，及後取走手袋和名錶，又在大櫃等處抹走痕跡，期間還不停講電話。女事主在節目中表示，懷疑失竊案與前男友有關，「我屋企密碼只有一個人知道，連我屋企人都唔知。（主持問可唔可以透露係邊個？）我前男友。呢件事都係佢搵人做，如果唔係點解無喇喇有個外籍人士只我密碼，撳密碼入屋偷嘢，並且搵指定嘅物品去偷。」，又指該外籍人士與前男友是「好兄弟」。前男友接受節目訪問時否認與事件有關，「佢畀得密碼我，亦唔排除可以畀第二個」，指她可以報警「搵真相」。