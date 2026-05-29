藍田邨單位爆炸五旬婦四成燒傷　燃氣錶前分喉疑破損洩漏（更新）

藍田邨有單位發生爆炸。今日（29日）早上約10時29分，藍田邨藍碧樓一個單位傳出爆炸巨響，驚動多名市民報警。警方和救援人員接報後趕至現場，發現一名50歲女傷者全身多處燒傷，據了解其身體有多達四成面積燒傷，由救護車送往伊利沙伯醫院急救。火警中70名居民疏散，警方及消防正在調查事件，初步相信上址氣體洩漏引致爆炸，單位內的碎片亦從高處墜下，撃中停泊於上址對開一私家車。

年初定期檢查未能入屋

煤氣公司回覆傳媒查詢表示，初步調查結果顯示單位內的用戶喉管正常，沒有漏氣，而燃氣錶前的一段分喉懷疑因破損而洩漏。因應今次事故，煤氣公司明日(30日)開始將會逐步為該屋邨所有煤氣用戶進行一次安全檢查。根據煤氣公司的記錄，涉事單位上一次的安全檢查於2024年9月進行，當時未有發現任何漏氣或異常情况，公司亦曾於今年1月為該屋邨用戶安排定期安全檢查，惟當時未能進入涉事單位檢查。

機電工程署表示，事發後即派員到場調查，初步懷疑涉事單位廚房內有一段煤氣喉洩漏，並已檢走該段喉管及氣體煮食爐作進一步檢測，以確定洩漏成因。另外，該單位內裝設的氣體爐具均屬已獲該署批准的型號，並貼有「GU」標誌。