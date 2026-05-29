盧偉國透露本月初與90後才女互認終生　形容緣份來到沒法擋 (有片)

73歲的經民聯主席盧偉國今日召開記者會，宣布與相差40年、1994年出生的粵劇演員余仲欣的喜訊，兩人將會在今年10月擺酒。 身穿碎花連身裙的余仲欣挽著盧偉國手臂步入經民聯總部記者會場地，盧偉國配上「醒神」的紅色眼鏡及紫色西裝袋巾。盧偉國首先發言，指很高興大家對這段婚姻的關愛，他指其實兩情相悅沒有甚麼要交代，所以今日不是記者會，而是與傳媒愉快的小型派對。他續指以往在立法會及經民聯舉辦過無數次記者會，每次都是關於國家大事，但今天卻奇妙地講到「兒女私情」，盧偉國形容：「講兒女私情有啲害羞」。余仲欣多次含情脈脈地望向盧偉國，盧偉國則屢次情不自禁地主動牽著女方玉手發言。

盧偉國分享當年在已逝妻子黃少珍邀請下，欣賞學界粵曲比賽，認識到當時小學組冠軍、年僅6歲的余仲欣。其後知道對方是其好朋友、著名馬評人余伯樂的愛女。至余仲欣完成加拿大學業回港後，盧偉國與她由2018年開始合作演出。

五月初互訴心中情 盧偉國形容兩人亦師亦友的純粹關係維持了很久，可能兩人心中互相傾慕，但沒有察覺，也無宣之于口。他透露余仲欣在本月初完成畢業試，「可能放鬆咗，當晚WhatsApp互訴心聲。傾到凌晨，由開口試探性，到愈嚟愈直接，互認終生」。兩人當時引用粵曲對白互訴心聲，盧偉國指：「唔夠膽公開，但大家大致想像到」，又笑言WhatsApp可能要向他支付佣金。 余仲欣透露她當時在WhatsApp說的其中一句，是出自粵劇《再世紅梅記》的「笑是花心之默許矣，誰叫秀才你入得園来，似木雞之呆，如老僧入定唧 ，是花有贈客之心，客無栽花之意。」她解釋是指戲中的男主角不知道女主角的心意，盧偉國形容自己「聽到嗒晒糖」。

在定情翌日，兩人再合演《爛賭二贖老婆》，盧偉國指當晚演出特別開心，「嗌老婆特別親切，係戲假情真」。雖然只是訂情3星期，但已經訂了戒指及安排婚宴場地，還請了經民聯黨魁吳永嘉屆時證婚。

被問到兩人有無計劃生育，盧偉國指此問題令他有些害羞，由於女方發展獸醫事業需要時間，需要作時間上的考慮，不過他相信對方會是一名很有愛心的母親。余仲欣已加入經民聯，並會參與衞生健康事務委員會。盧偉國相信此是很好的發揮平台，但代為回應未來是否從政是太遙遠的事。 對於有網民形容此是「忘年戀」、「爺孫戀」，盧偉國回應指：「男女之間情緣，緣份嚟到沒法擋。我好幸運，同（亡妻）黃少珍51年情緣，想唔到有另一位知音人對小弟垂愛，好幸運。男女之間結緣，其他差距好次要。」他感恩傳媒報道正面，指：「識睇無謂睇留言，我哋開心答謝朋友、家人都嚟唔切，點花時間理閒言閒語，唔值得一睇」。盧偉國指家人很開心，非常支持婚事，有與家人聚會。