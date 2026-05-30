鄧炳強：有警務人員成航天員感榮幸興奮　黎家盈借調保安局進行技術工作

神舟二十三號飛行乘組成員、香港首名航天員黎家盈本身是香港警務處警司。保安局局長鄧炳強表示，對於有警務人員能成為航天員感到榮幸及興奮，當看到黎家盈透過鏡頭用廣東話向公眾打招呼特別感動，又透露她由警隊借調到保安局進行技術工作。
鄧炳強今早(30日)出席港台節目表示，工作上有機會接觸黎家盈，形容對方很有毅力，相信是當航天員一個很重要的特質，對年輕人亦是一個很大的啟發，希望黎家盈日後有機會和香港青少年，甚至警隊人員分享。
兩成宏福苑失物案相信已被燒毀
至於有宏福苑居民懷疑遺失財物，鄧炳強表示，目前為止共有142宗懷疑遺失財物案，當中約48宗已即時尋回，另外大約兩成案件，是單位已經燒得很嚴重，當局與業主都相信財物已被燒毀。另外，約三成居民未能確切說出失物是甚麼，因而難以跟進。另有16宗當局未能排除是否被人盜竊，警方正積極調查。
緊急警示須看個別情況
鄧炳強又提到，當局的緊急警示系統經改善後，發出警示所需時間由1小時縮短到15分鐘，系統亦改為可分18區發出，如果巿民身處當區就會收到訊息。至於發生多大規模的事件或火警級別，政府才會動用系統，他表示火警級別主要是按需動用的資源，強調使用緊急警示要看個別情況。