鄧炳強：有警務人員成航天員感榮幸興奮　黎家盈借調保安局進行技術工作

神舟二十三號飛行乘組成員、香港首名航天員黎家盈本身是香港警務處警司。保安局局長鄧炳強表示，對於有警務人員能成為航天員感到榮幸及興奮，當看到黎家盈透過鏡頭用廣東話向公眾打招呼特別感動，又透露她由警隊借調到保安局進行技術工作。

鄧炳強今早(30日)出席港台節目表示，工作上有機會接觸黎家盈，形容對方很有毅力，相信是當航天員一個很重要的特質，對年輕人亦是一個很大的啟發，希望黎家盈日後有機會和香港青少年，甚至警隊人員分享。