大埔宏福苑五級火｜東華三院：免費法援反應正面 出售業權者獲3萬元津貼

東華三院撥出1000萬元，為有需要的宏福苑業主提供免費法律援助，預計可協助約800至1000宗個案。東華三院行政總監蘇祐安表示，政府接到逾1000宗相關查詢，東華亦接到逾500宗查詢。他形容反應正面，進度理想，會轉介律師團隊核實並跟進。蘇祐安又指，留意到有部分住戶需釐清遺產承繼人或有喪失精神能力人士要處理業權，當中涉及一些法律程序，需安排好，才可出售業權給政府。東華三院會增撥500萬元，提供一條龍服務，協助相關人士處理法律問題，新安排將馬上開展。

蘇祐安表示，東華三院去年11月開始一直有接觸宏福苑居民，除了提供早期援助服務、派發緊急援助金及免費殯儀服務等，今年初亦在大埔廣福道設立服務中心，整合支援居民的服務工作，接獲居民反映不太了解長遠居住安排方案的法律程序，亦擔心儲蓄及現金等有壓力，希望機構提供法律費用支援，因此推出計劃，希望精準協助到居民。

他又說，「特設銷售計劃」及出售業權的業主，會獲一次性援助；至於「樓換樓」則會有兩次支援。有需要的居民可致電31840967聯絡東華三院，又或致電21298133 向解說隊表達。