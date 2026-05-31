羅便臣道薈萃苑火警 31歲女子昨晚證實不治 危殆男為「劏場大王」尹柏權

半山羅便臣道薈萃苑昨日(30日)發生火警，消防在起火單位內先後救出一名男住客及兩名女住客，一男一女送往瑪麗醫院，另一女子則送往律敦治醫院搶救。該名在律敦治醫院留醫的31歲倪姓女子昨日11時20分證實死亡；64歲男傷者及37歲女傷者情況危殆，該名女傷者轉送東區醫院繼續接受治療。

據了解，涉事尹姓男子為有「劏場大王」之稱的資深地產投資者尹柏權。他早年先後發展尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場及荃立方商場等多個商場，再分拆為「蚊型」劏舖出租，故有「劏場大王」稱號。惟這些商場大部分屬於「死場」，人流凋零。