羅便臣道薈萃苑火警 31歲女子昨晚證實不治 危殆男為「劏場大王」尹柏權

半山羅便臣道薈萃苑昨日(30日)發生火警，消防在起火單位內先後救出一名男住客及兩名女住客，一男一女送往瑪麗醫院，另一女子則送往律敦治醫院搶救。該名在律敦治醫院留醫的31歲倪姓女子昨日11時20分證實死亡；64歲男傷者及37歲女傷者情況危殆，該名女傷者轉送東區醫院繼續接受治療。
據了解，涉事尹姓男子為有「劏場大王」之稱的資深地產投資者尹柏權。他早年先後發展尖沙咀首都廣場、荃灣地皇廣場及荃立方商場等多個商場，再分拆為「蚊型」劏舖出租，故有「劏場大王」稱號。惟這些商場大部分屬於「死場」，人流凋零。
此外，尹柏權近年亦捲入藏毒案。2020年7月，一名27歲女子在尹柏權位於跑馬地禮頓山的住宅墮斃，警方其後在其單位內檢獲懷疑可卡因及吸毒工具。他其後被控藏毒罪，最終判處15個月感化令。
昨日(30日)上午10時53分，警方接獲報告，指半山羅便臣道5號REGAL CREST薈萃苑一住宅單位冒出濃煙。消防處表示，當時單位大門被梳化阻擋，走廊門和主人房門亦被反鎖，而主人套房內有兩個起火點，火警起因相信有可疑。消防先在客房內發現一名昏迷女子，其後又在主人房的套廁內，發現兩名昏迷男女。3名傷者均因吸入濃煙情況危殆，其中兩名傷者雙手受到二級燒傷。
中區警區重案組接手跟進調查，在主人套房及另一房間內發現「冰壺」、打火機及打火機氣樽等吸毒工具，不排除有人吸毒或吸煙釀禍。警方又指，被發現的打火機氣樽已損毀，懷疑火勢因此蔓延，在主人房套廁內發現的一男一女事主，以毛巾及被擋住廁所門罅，相信是他們發現火警後嘗試自救。