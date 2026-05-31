陳茂波：4月份零售業銷貨額可望保持不俗增幅 連續12個月呈增長

財政司長陳茂波今日(31日)在網誌表示，新一輪科技革命和產業變革正加速演進，技術突破、產品創新與設計革新，帶動着投資與銷售，成為經濟增長的主要動力之一。在人工智能相關電子產品出口帶動下，本港4月份整體商品出口貨值按年升幅進一步加快至42.9%。至於本周將公布的4月份零售業銷貨額，也可望保持不俗的增幅，將會是連續12個月呈增長，反映本港零售業的復蘇勢頭穩定。

他表示，本港對創科的大力投入，正加速轉化為經濟增長新動能，但這項工作須加大力度、加快速度。政府已看到這正向循環的拉動作用，以金融支持創科、以創科推動金融，讓兩者加速聯動，為經濟高質量發展注入更強動力。

陳茂波又指，根據證監會每年發布的《資產及財富管理活動調查》，香港的資管業務總值已超過35萬億港元，當中54%的資金來自中國內地及香港以外地區的投資者，反映香港資管業的國際化持續鞏固。從趨勢看，香港資管業務成長可觀，在2015年至2024年的十年間，資產規模倍增，第9類持牌機構（資產管理）數目由1,135家增至2,212家，增幅近一倍。