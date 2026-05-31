避暑中心加強降溫通風及女士區私隱等　個別設清真認證杯麵乾糧

本港連日天氣炎熱，酷熱天氣警告早前更連續生效多日。民政事務總署表示，臨時避暑中心今個夏季將推出多項提升服務措施，包括加強降溫通風設備、放置更方便使用的飲水機、加強女士專用區私隱等，希望為有需要人士提供更全面服務和支援。
有額外降溫需要可獲涼感毛巾
民政事務總署在酷熱天氣警告生效期間，會開放全港共19間社區會堂或社區中心作臨時避暑中心，供有需要人士使用，並另設8間社區會堂或社區中心在開放時間內，作日間避暑之用。民政總署在社交平台表示，臨時避暑中心會推出多項提升服務措施，為避暑人士提供更舒適環境。
新措施包括加強降溫通風設備，各避暑中心已裝設冷氣或移動冷風機，並按需要增添電風扇加強冷氣循環，部分更加裝隔熱窗膜。中心又會在休息區附近，放置更方便使用的飲水機，並為有額外降溫需要人士提供退熱貼及涼感毛巾。
女士區入口隱蔽圍封圍板底增私隱
為照顧少數族裔需要，深水埗區、油尖旺區、葵青區等個別避暑中心，更會為少數族裔避暑人士提供清真認證杯麵及乾糧。深水埗民政事務專員王浩宇表示，希望措施讓不同文化背景的避暑人士有更好體驗。另外，所有避暑中心通宵開放期間，會以獨立空間或使用屏風分隔男女避暑人士及加強女士專用區私隱，並因應可用空間和避暑人數，彈性安排足夠座椅。新上任未夠一個月的黃大仙民政事務專員賀穎君稱，女士區的入口比較隱蔽，圍板底部亦已圍封，以提高私隱度。
民政總署指，會與各區民政處不時檢視避暑中心開放安排，呼籲市民要時刻留意身體狀況、補充足夠水分及做足防暑措施，如有需要可在避暑中心開放期間前往休息。