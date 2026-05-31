李家超今率團赴哈薩克烏茲別克訪問　有代表將介紹北部都會區發展

何力治料行程助促進交流

代表團成員包括40多名香港商貿與專業代表和約30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、創科、汽車產業等多個領域。隨團的行政會議成員、洪水橋產業園公司董事局主席林健鋒對行程充滿信心，行程重點是探討如何捕捉新興市場機遇，又會向對方介紹本港社會情況、經濟情況和北部都會區發展，期望藉行程落實過去數年的各項合作協議。隨團的選委界立法會議員吳傑莊就指出，當地有很便宜的能源和綠色能源，對於人工智能年代需求算力方面有很大空間。