李家超及商貿團抵哈薩克 期望建立新商貿通道

行政長官李家超今日率領商貿代表團，前往哈薩克和烏茲別克訪問一周，加強本港與中亞地區在金融、貿易、創新科技等多個領域合作，開拓新興市場機遇。李家超和多名隨團官員早上抵達機場，包括律政司副司長張國鈞、財經事務及庫務局局長許正宇、特首辦主任葉文娟等。

何力治料行程助促進交流 代表團成員包括40多名香港商貿與專業代表和約30位內地企業代表，涵蓋工商、金融、法律、創科、汽車產業等多個領域。隨團的行政會議成員、洪水橋產業園公司董事局主席林健鋒對行程充滿信心，行程重點是探討如何捕捉新興市場機遇，又會向對方介紹本港社會情況、經濟情況和北部都會區發展，期望藉行程落實過去數年的各項合作協議。隨團的選委界立法會議員吳傑莊就指出，當地有很便宜的能源和綠色能源，對於人工智能年代需求算力方面有很大空間。

今次外訪代表團是本屆政府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣，李家超期間會與兩國政府高層官員會面，並帶領代表團與當地商界建立聯繫，介紹香港優勢、開拓商業網絡，探索合作機遇。另外，同樣有份外訪的「一帶一路」專員何力治表示，香港與中亞地區經貿往來近年不斷增加，去年商品貿易總額比2020年上升兩成七，相信行程有助促進交流、拓展商機。

抵達哈薩克首都阿斯塔納 李家超晚上已抵達哈薩克首都阿斯塔納，正式展開中亞訪問行程。他表示，感謝哈薩克斯坦國家經濟部副部長Assan Darbayev、中國駐哈薩克斯坦大使館公參程可凡在機場迎接。 他稱，期望這次外訪行程可推動香港與中亞地區在不同領域加強交流合作，建立新的商貿通道，開拓新興市場機遇。