發展局冀引入可裝配機械臂無人機 用於建築工地或基建設施吊運

發展局長甯漢豪今日(31日)在網誌表示，局方期望引入更高性能的無人機，持續開發更多應用，包括研究及測試具備高載荷力及可裝配機械臂的無人機等。今年4月，進階版低空經濟「監管沙盒X」選定首批四個非傳統航空器試點項目予以分階段進行，當中包括發展局提交與業界合作的項目，計劃應用於建築工地或基建設施的吊運作業，例如於維修斜坡的工地吊運維修所需物料及工具。

她又指，局方亦正研究應用於其他適合空中運作的工作，如為基建設施或其他資產， 例如水壩、水塘及其周邊斜坡等 ，進行簡單維護等。甯漢豪表示，現正全速進行有關準備工作，盡快為合適應用場景的試點進行實地測試，期望最終能將有關技術突破付諸實際應用，推動相關技術廣泛導入不同領域，提升各部門的運作效率及作業安全水平。

甯漢豪表示，發展局及轄下部門一直致力應用創新科技。其中，無人機因具備高機動性及可從高空視角快速蒐集資訊等優點，在多個範疇及應用場景發揮作用，包括航拍監察、災後勘察與巡查支援。現時無人機更可結合人工智能作深入分析，進一步提升部門的工作效能，包括利用無人機在極端天氣期間應對緊急事故的重要工具。此外，屋宇署去年起結合 AI 與無人機，執行恆常化外牆勘察行動。