網上熱話｜維港無人機求婚　砌超巨型「Marry Me」放閃　網民：做壞規矩 (有片)

求婚乃人生大事，為了留下一生一次的完美回憶，不少人都出盡百寶，把儀式感拉到最滿。近日網上瘋傳一段影片，有男子大手筆於尖沙咀海濱上空，上演了一場視覺震撼的無人機大型求婚燈光騷。天光影璀璨奪目，無人機在空中排出多個光影圖案，包括巨型玫瑰花、人物單膝跪地求婚動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity(今夜，愛在天空書寫，直至永恆)」等浪漫字句，吸引大批市民和旅客駐足觀賞。

這場精心策劃的星空告白大獲成功！女主角日前在 Threads 發帖，以「YESSSSSSSSS」宣告答應求婚，並大方曬出多張兩人在維港夜空下深情擁抱、熱吻的甜蜜照片。帖文一出，網友紛紛送上祝賀：「有情人終成眷屬，so sweet！」、「好襯呀，恭喜晒」、「恭喜你！無人機求婚好有心思，祝你哋白頭到老！」。