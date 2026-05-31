網上熱話｜維港無人機求婚　砌超巨型「Marry Me」放閃　網民：做壞規矩 (有片)

求婚乃人生大事，為了留下一生一次的完美回憶，不少人都出盡百寶，把儀式感拉到最滿。近日網上瘋傳一段影片，有男子大手筆於尖沙咀海濱上空，上演了一場視覺震撼的無人機大型求婚燈光騷。天光影璀璨奪目，無人機在空中排出多個光影圖案，包括巨型玫瑰花、人物單膝跪地求婚動作，以及寫上「I love you」、「Marry Me」、「Tonight love writes itself across the sky and into eternity(今夜，愛在天空書寫，直至永恆)」等浪漫字句，吸引大批市民和旅客駐足觀賞。
這場精心策劃的星空告白大獲成功！女主角日前在 Threads 發帖，以「YESSSSSSSSS」宣告答應求婚，並大方曬出多張兩人在維港夜空下深情擁抱、熱吻的甜蜜照片。帖文一出，網友紛紛送上祝賀：「有情人終成眷屬，so sweet！」、「好襯呀，恭喜晒」、「恭喜你！無人機求婚好有心思，祝你哋白頭到老！」。
網友：至少花費6位數
不過，在一片祝福聲中，有男網民集體「哀嚎」直呼，男方「寵到公主咁」、「大癲！做壞規矩」、「冇得輸！ 師兄型爆」、「童話成真，仲要@HK」、「以為係幻彩詠香江，點知係求婚現場」；更有估算，這場無人機表演至少花費6位數金額，「估計呢隊團隊大約15-30萬，仲要有間岩view既靚酒店，不過最後效果絕對超值」。
無人機表演須獲民航處許可
雖然這幕大型求婚燈光騷非常浪漫，但在香港進行無人機表演，緊記要遵守法規。根據政府之前回應立法會提問時指出，表演涉及在有限空域內操作大量無人機，極度依賴全球導航衛星系統（GNSS）的高精度接收。從航空及公眾安全角度出發，這類表演已超出小型無人機的「標準操作規定」，被列為「進階操作」，必須事先獲得民航處的許可才可進行。
進階操作許可持有人須於無人機表演前按既定程序進行風險評估，藉以辨識所有潛在風險，包括無人機衞星定位訊號是否穩定，以確保無人機表演能安全地進行。