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出版：2026-Jun-01 04:00
更新：2026-Jun-01 04:00

未來數日酷熱 周三回升至最高34度

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康文署前日及昨日在香港文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華，活動包括大坑LED小火龍、傳統海陸豐麒麟獅藝和薄扶林村中秋火龍盛會巡遊等。天氣炎熱下，仍吸引不少市民駐足觀看。(林俊源攝)

康文署前日及昨日在香港文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華，活動包括大坑LED小火龍、傳統海陸豐麒麟獅藝和薄扶林村中秋火龍盛會巡遊等。天氣炎熱下，仍吸引不少市民駐足觀看。(林俊源攝)

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本港上周連續6日晚上錄得最低氣溫攝氏28度或以上，平了有記錄以來5月的最長連續熱夜紀錄。雖然近日溫度略略下降，但天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代，未來數日廣東地區天氣酷熱，預計周三再次出現34度高溫。

本港市區昨日最高氣溫達30.9度，赤鱲角達31.7度。烈日下，昨午1時47分，一名65歲男子偕友人到大嶼山行山時，途至「水澇漕石澗」疑失足墮水池，頭部受傷暈倒，同行友人大驚報警。政府飛行服務隊到場協助，由直升機送去東區醫院，送抵醫院時據指已清醒。

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雖然近日氣溫略為回落，但天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代，未來數日廣東地區天氣酷熱，預計今日氣溫介乎28至32度，周三最高達34度，之後數天徘徊28至33度。

天文台又指，高溫觸發的驟雨會影響廣東地區。預料一道廣闊低壓槽會在本周中期為南海中部帶來不穩定天氣，並會在本周後期靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨逐漸增多。

當局優化女士專用區，並以屏風分隔空間。

當局優化女士專用區，並以屏風分隔空間。

優化避暑中心 提供退熱貼 涼感毛巾

在酷熱警告生效期間，民政事務總署會於全港18區開放共19間社區會堂/社區中心作為臨時避暑中心，供有需要人士使用；另外，亦有8間社區會堂/社區中心於開放時間內提供日間避暑服務。該署透露，今夏推出多項優化措施，包括為有需要人士提供退熱貼及涼感毛巾；所有避暑中心在通宵開放時，均設獨立空間或以屏風分隔男女避暑人士，並採取合適安排遮蔽屏風與地面之間的空隙，保障私隱。深水埗、黃大仙、油尖旺、離島及葵青等地的避暑中心，更會提供清真認證的杯麵及乾糧，方便有需要人士使用。

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