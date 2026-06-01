未來數日酷熱 周三回升至最高34度

康文署前日及昨日在香港文化中心露天廣場舉行非遺嘉年華，活動包括大坑LED小火龍、傳統海陸豐麒麟獅藝和薄扶林村中秋火龍盛會巡遊等。天氣炎熱下，仍吸引不少市民駐足觀看。(林俊源攝)

本港上周連續6日晚上錄得最低氣溫攝氏28度或以上，平了有記錄以來5月的最長連續熱夜紀錄。雖然近日溫度略略下降，但天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代，未來數日廣東地區天氣酷熱，預計周三再次出現34度高溫。

本港市區昨日最高氣溫達30.9度，赤鱲角達31.7度。烈日下，昨午1時47分，一名65歲男子偕友人到大嶼山行山時，途至「水澇漕石澗」疑失足墮水池，頭部受傷暈倒，同行友人大驚報警。政府飛行服務隊到場協助，由直升機送去東區醫院，送抵醫院時據指已清醒。