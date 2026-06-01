李家超率團赴哈薩克烏茲別克 40中港商貿代表跟行

隨團的「一帶一路」專員何力治稱，香港與中亞地區經貿往來近年不斷增加，去年商品貿易總額比2020年上升兩成七，相信行程有助促進交流、拓展商機。他稱中亞地區多國已將人工智能和數字經濟，定為未來發展的新引擎，香港的數字經濟產業圈可支援發展。而香港亦可以協助中亞的天然資源和礦產，上市、融資及發債並投資中亞地區旅遊業。同行的行政會議成員、洪水橋產業園公司董事局主席林健鋒對行程充滿信心，行程重點是探討如何捕捉新興市場機遇，又會向對方介紹本港社會情況、經濟情況和北部都會區發展，期望藉行程落實過去數年的各項合作協議。隨團的選委界立法會議員吳傑莊就指出，當地有很便宜的能源和綠色能源，對於人工智能年代需求算力方面有很大空間。