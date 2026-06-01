六合彩攪珠幕後揭秘 雙匙開直播房間 X光驗號碼球增誠信

香港六合彩在2026年踏入50周年金禧紀念，過去半世紀盛載著無數人的「橫財夢」。為確保開彩結果在公平公正的機制下進行，其嚴謹的幕後程序早在攪珠前的兩小時便已悄然展開。賽馬會指，每期攪珠都秉承著「科技嚴密保障」、「嚴檢號碼球」、「雙重獨立監察」以及「全程公開直播」四大誠信原則，確保每次攪珠均達到絕對的公正與透明。針對坊間提出將六合彩玩法變得更靈活的意見，馬會則回應指，任何新玩法或新建議在內部達成共識後，均必須向政府提交申請並獲得正式批准方可推行。

文：李朗僑

香港六合彩每周舉行2至3次攪珠，通常於星期二、星期四，以及非賽馬日的星期六或星期日晚上9時半舉行。馬會透露，任何人員想要進入放置攪珠機的神秘房間，都必須由馬會負責六合彩部門的員工與保安「雙劍合璧」，同時掏出鑰匙打開兩扇大門才能進入。門扉開啟後，導演、攝影、音響和燈光等團隊隨即進駐，在攪珠前兩小時展開鋪天蓋地的全方位測試。除了調校冷氣與燈光，技術人員還會測試攪珠機器。至攪珠前半小時監場嘉賓到場，並檢查安裝至機內的號碼球，完成採排後便能進行直播攪珠。

第五代新機上月「服役」 六合彩攪珠機於上月初(5月5日)迎來全新「第五代」，有市民笑指第四和第五代攪珠機外觀非常相似。馬會解釋，兩代機器源自同一美國供應商，由於該供應商開出的條件及機器表現最為穩定，最終成功獲管理層納用。而剛退役的第四代攪珠機，亦已默默服務了超過16年，如一輛汽車行駛到了使用壽命的尾聲。為確保萬無一失，每次攪珠現場準備了三部一式一樣的第五代攪珠機；若主機在直播中途突發機件故障，畫面絕不中斷，而是會即時切換至旁邊的後備機接力攪珠，以應對突發狀況。但幸好至今不需要採取應急方案。

現場3套號碼球 嘉賓盲抽一套 除攪珠機外，球身的顏色亦經歷了多次更迭。六合彩號碼球由供應商提供，由六色、全白、五色，演變至2002年起沿用至今的紅藍綠三色。馬會透露，現時備有四套一式一樣的號碼球，所有號碼球的大小與重量均會定期進行精密量度，並以X光檢查其內部結構是否一致。另外，馬會硬性規定每次用完的號碼球在下期攪珠不會使用，監場嘉賓(非官守太平紳士與受惠機構代表)會從餘下三套「盲抽」當晚使用的一套，並逐一核對49個號碼球的數量與號碼，號碼球檢查完成後會「1至49號彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好」安裝到攪珠機內，再等待直播。完成攪珠後，監場嘉賓亦要核實結果並簽名作證。

「生日號碼」注數爆棚 會動用儲備基金 當攪珠結果出現俗稱「生日號碼」的較小數字時，往往因符合大眾的編號習慣而導致較多注數同時中獎。負責人透露，馬會設獎券儲備機制，當出現大量注數中獎、導致當期固定獎金不足以發放時，便會動用「儲備基金」撥款以補足差額；整個操作純屬儲備基金的內部調配，強調不存在「馬會與市民對賭」情況。 負責人又提到，比起每年投注額高達3,000多億元的賽馬，年投注額約90億元的六合彩在馬會整體業務中雖然僅佔小數，但它在香港人心中的地位卻無可替代，因它不僅為市民提供了一個「中頭獎的夢想機會」，更具備慈善與造福受惠機構的社會意義。為了在物價上漲的時代維持這份「夢想」，馬會近年將「金多寶」的次數由以往的每年6至7次，增至現時每年約10次，亦會避免在長假期大量市民外遊時舉行，以讓更多人參與。

至於坊間經常建議將六合彩玩法變得更靈活，負責人回應指，六合彩任何新玩法或新建議，在內部達成共識後，均必須向政府提交申請並獲得正式批准方可推行，而這屬於另一變數。