調研：逾43%「港漂」學生冀留港發展 重視工作機會 對香歸屬感 租金生活成本成最大阻力

從內地來港留學或就業的「港漂」，成為港府吸引外來人才的生力軍。有調查發現，近四成四港漂學生畢業後有意留港發展，但部分仍要視工作機會而定，他們融入本港社會的情況就比較兩極，而住宿成本是在港生活最大的壓力。負責調查的機構指，港漂並非不欲留港，惟是否留下取決有否可見的發展機會，又稱他們日常面對多重壓力、需要非常具體的支援，在薪酬以外更關注職場公平、晉升途徑等，建議各界為留學生提供更多機會融入香港。

特區政府致力建立「留學香港」品牌，目前本港八大有約2萬名非本地本科生，約佔相關院校學額的兩成七，其中大部分來自內地。香港青年港漂總會去年9月至今年5月期間，在網上訪問380名在港留學的內地大學生，發現有四成三受訪者明確或傾向留港，當中傾向留港的兩成二稱仍要視工作機會而定，另有兩成人未決定。至於影響他們會否留港的最大因素，有一成八稱是對香港的歸屬感，其次是簽證及政策安排、薪酬水平及職位機會。 受訪者首要實習及就業機會資訊

調查顯示，受訪內地學生融入本港社會的情況較兩極，有四成二明確表示「非常融入」或「比較融入」，但亦有三成九自言與本地社會連結較少，甚至很難融入、感到明顯疏離。他們在香港生活中感受最大壓力的因素，各項比率均相若，最多人指出的是租金及住宿成本，佔19.2%，其次是17.6%對未來發展感到不確定、17.1%認為是日常開支。支援方面，調查結果反映最多受訪者需要實習及就業機會資訊，佔19.7%，其次是政策、簽證及留港安排資訊。不過，需要住宿及生活資訊、心理健康及情緒支援的受訪者同樣各有一成六。

孫悅

由「來港求學者」變「城市參與者」 香港青年港漂總會創會會長孫悅表示，港漂學生雖然希望畢業後留港，惟對租金、生活成本和就業前景等有所擔憂，又說調查發現他們不只希望在港生活，亦希望參與公益、創新創業及社會服務等。她形容，新一代港漂學生的角色，正由「來港求學者」逐步變為「城市參與者」，並稱他們在薪酬以外，更關注職場公平、晉升途徑、行業機會等。調查結果顯示，港漂學生在港要面對多重壓力，除學業本身之外，還有住宿成本、生活開支、未來職業不確定性等，並說明他們並不是要抽象的關懷，而需要非常具體的支援，包括如何找實習、了解行業和處理簽證安排等。孫悅呼籲各界為留學生提供更多機會，讓港漂融入香港。

另外，總會昨舉辦第二屆「留學香港」十大傑出學生評選啟動儀式。本身都是港漂的孫悅致辭稱，或許有人會認為「漂」字具不穩定的意思，但她從來港讀書、工作和成家立室，前後已十多年，認為香港絕對是她的家，總會現時幫助的港漂就等同「幫返當年嘅自己」。她期望評選能發掘和樹立一批能夠代表新時代與新香港精神的青年領袖，期望他們在學術、科技創新、文化等領域追求卓越的同時，亦心繫家國、扎根香港，貢獻香港以至大灣區發展，以及致力服務國家。出席活動的立法會議員陳勇稱，最早來港的都是內地漁民、農民等，形容每個人都可算是港漂，又說港府正加快推進北都大學城發展，相信有助配合國家政策發展及發展成國際專上教育樞紐。