壽司郎再現大嘥鬼「堆飯如山」 網民批折墮無品

有網民在壽司郎用餐期間，發現有同場食客浪費食物，點壽司後只吃魚生，遺下大堆米飯，引發其他網民熱議。(Threads)

政府推出「大嘥鬼」作《惜食香港》宣傳代表，但浪費食物事件屢見不鮮，社交平台近日有網民在連鎖壽司店壽司郎用餐期間，發現再有同場食客浪費食物，點壽司後只吃魚生，遺下大堆米飯「堆飯如山」，引發其他網民熱議狠批浪費食物行為「折墮」，亦有人提倡店方應「要比人揀走飯或者淨刺身」。

社交平台Threads有網民於壽司郎用餐時拍下鄰桌用餐後照片，問「邊位師兄咁x癲」，可見涉事客人點了接近廿碟壽司後「疊高」，但卻遺下大堆米飯於高處，檯面亦留下多張用過的濕紙巾，樓主形容「啲人就係咁，唔食個飯都要叫壽司」、「佢唔似食唔晒，佢似係淨係食舊魚唔食飯」。

不少網民都批評浪費食物行為，「唔係癲，係X街，嘥晒啲飯，食唔到就咪X叫啦！」、「CLS，好浪費」、「其實有少飯版本，點解要咁又唔係食得多」、「癲唔癲好難講，折墮係肯X定」、「咁樣會娶豆皮婆」、「可以打包返去炒飯」，亦有人批評「唔好講浪唔浪費冇衣食先，食到咁純粹真係好X肉酸」、「食淨飯冇意見，但食得好肉酸。點解唔係放近枱面，反而要放咁高仲要咁大堆，人地執野好易整跌，搞到周圍都係，冇品」、「睇張枱就知個人既素養去到邊」、「故意食到噉都衰㗎啦！仲要勁冇品成枱面都係用過嘅核突紙巾！。」