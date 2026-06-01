恒基地產一連兩場「探索Central Yards」 助「共創明『Teen』」學員拓闊視野

勞工及福利局局長孫玉菡先生、恒基地產執行董事黃浩明先生、地產策劃（一）部總經理余惠偉先生、首席傳訊總監梁美寶小姐及中國建築工程（香港）有限公司常務副總經理黃江先生，與參與活動的「共創明『Teen』計劃」友師及學員合照。

「恒基地產」連續第4年支持香港特區政府推行的「共創明『Teen』計劃」，與各界攜手推動青年發展。日前，集團特別舉辦一連兩場「探索Central Yards」活動，招待約80位「共創明『Teen』計劃」學員及友師，介紹集團中環新海濱旗艦項目 Central Yards 的規劃理念、建築及設計特色、創新科技，以及建築項目背後所涉及的主要崗位，為參與活動的年青人拓闊視野，並就其學習及生涯發展提供啟發。

孫玉菡： 冀鼓勵年輕人投身建築及工程

勞福局局長孫玉菡致辭時表示，感謝恒基地產的支持，為「共創明『Teen』計劃」學員及友師提供寶貴機會，讓他們親臨世界級地標項目的施工現場，了解大型工程在施工安全及科技應用等方面的實踐。他期望學員藉此加深對建築及工程行業的認識，並希望鼓勵更多有志的本地年輕人投身業界，為香港未來發展注入新力量。