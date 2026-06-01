網上熱話｜旅行社現人潮 網民討論「仲有得做」原因：鬧交風險轉移

不少港人都傾向自由行方式外遊，以為傳統旅行團已式微，不過有網民日前經過一間旅行社位於沙田好運中心的分行，發現店舖有多名客人報團，店外亦更有人駐足觀看國內外的出團宣傳廣告單張。樓主於社交平台Threads發帖驚訝地表示：「𠵱家先知（旅行團）仲有得做。」

帖文引發網民討論原因，有人認為雖然大多年青及中年人仍向自由行方式外遊，惟指跟旅行團的價格亦相當吸引，「年頭跟團去首爾5日$1,099，自己訂機票酒店都訂唔到呢個價」、「我媽個時話新年初五飛首爾5日$1,399，畀我一張演唱會飛都買唔到 」，樓主回應「下次我都跟團先」。 與長者出遊要跟團 「避免自己成出氣袋」 許多網民亦提到跟團可以避免家庭不和，特別是與長者出遊，「旅行團永遠有得做，有小朋友老人家一定要跟團」、「當你帶住年老既父母就覺得旅行團好好」、「同屋企人及親友一齊去旅行，一定要跟團，有咩出錯領隊同導遊可以做出氣袋，你自己帶屋企人自遊行，你就係個個出氣袋」、「老人家跟團好處多過自由行，包括旅程完結後嘅日常生活，跟團衰咗，佢會同人講都係個旅行團幾衰；自由行衰咗，佢會同人講佢仔女/新抱/女婿幾衰」、「自由行，老人家一唔鍾意食同行程，立刻黑面；旅行團，佢哋怕被人話『公主病』，只會罵導遊服務差」、「點對點，啱老人家唔使點行;又有人幫佢哋影相，好啱要湊老人家的後生，直情係救人一命」、「老人家嗰輩係鍾意跟團，唔洗煩。後生同父母去都係跟團著數啲，鬧交風險轉移」。

亦有人稱「依家最肯洗錢係班銀髮族，佢哋又唔鍾意拖住個喼周圍貢，一定跟團」、「後生時我都鍾意自由行，而家我都鍾意跟團，尤其日數多的，唔使用腦又安全啲」、「有睇臥底旅行團就知跟團其實幾抵，而且總有唔想plan行程嘅人」、「其實旅行團大把客，而家人口老化大把老人家，佢哋後生賺埋好多錢，又或者仔女個個月俾家用所以佢哋儲埋好多，跟團有人服侍有人安排一切，不知幾爽」。 有網民指若前往治安一般、語言不通的不熟悉地方，跟團更有安全保障，「有啲地方呢我係寧願跟旅行團好過自由行，例如埃及，純粹我覺得個治安太差， 跟團好似有保障」、「你去歐洲日本就話要易搵資料啫，去巴爾幹半島、五坦或南美，唔係搵唔到資料，喺辛苦囉」。

羅湖人山人海參加內地團 「好受長者歡迎」 亦有人指不少人參加內地團，「今朝8點上到羅湖，見到出面人山人海，9成都係旅行團旗仔，而家啲珠三角所謂純玩團好受啲長者歡迎」、「好似返大陸咁，你叫我一丁友帶個老人家，我點都跟團。跟團雖然坐車都係耐，但訓下食下睇下景，表演咁又一日，玩幾日梳乎下」、「大陸團幾百蚊包晒食住車」。