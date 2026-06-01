「數字教育周2026」隆重揭幕　凝聚跨界力量推動數字教育加速落地

教育局及教城聯合策動的年度教育科技界盛事「數字教育周2026」將於本月21日至27日舉行，結合兩大旗艦活動「2026人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」及「學與教博覽2026」。為期一周的密集式活動，為教育界、科技界及家長締造難得的跨界交流及合作機會，探討如何透過創新科技包括人工智能（AI），全面提升學與教效能。

預計吸引逾 2 萬人次參與

「2026人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」將於6月21至24日在香港理工大學校園舉行。而踏入第十六屆的「學與教博覽2026」，將於6月25至27日在會展舉行。承接去年盛會吸引逾2.4萬人次參與的佳績，兩大旗艦活動將會加入更多新元素，以切合校長、老師、家長及學生的多元化需要。