「數字教育周2026」隆重揭幕　凝聚跨界力量推動數字教育加速落地

教育局及教城聯合策動的年度教育科技界盛事「數字教育周2026」將於本月21日至27日舉行，結合兩大旗艦活動「2026人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」及「學與教博覽2026」。為期一周的密集式活動，為教育界、科技界及家長締造難得的跨界交流及合作機會，探討如何透過創新科技包括人工智能（AI），全面提升學與教效能。
預計吸引逾2萬人次參與
「2026人工智能在語文的學與教應用國際高峰會」將於6月21至24日在香港理工大學校園舉行。而踏入第十六屆的「學與教博覽2026」，將於6月25至27日在會展舉行。承接去年盛會吸引逾2.4萬人次參與的佳績，兩大旗艦活動將會加入更多新元素，以切合校長、老師、家長及學生的多元化需要。
面對科技變革，教育界在擁抱創新科技的同時，亦要具備善用人工智能的素養。本屆AIinLT 2026 以「語文教育中的人工智能：從構思、實踐到影響」為主題，活動不僅匯聚國際著名主題演講嘉賓，更透過約逾百場論文發表、教學示範以及工作坊，供教育工作者親身體驗尖端技術，學習並實踐各種人工智能工具的應用，從理論到實務雙管齊下，全方位深化探討人工智能在語文學與教的創新應用與深遠影響。
教城作為政府全資擁有的機構，積極擔當教育界的「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，透過「學與教博覽 2026」搭建跨地域、跨界別的交流平台，推動本港數字教育生態邁向新里程。本屆博覽以「重塑教育：以人為本 應對未來」為主題，現場設逾600個本地及海外展位、300多場節目，匯聚300多位來自世界各地的講者分享未來教室方案。
首設「家長高峰會」
「學與教博覽2026」首設「家長高峰會」應對未來挑戰 「學與教博覽 2026」除續設「校長論壇」、「兒童 AI 高峰會」等重點項目外，本屆首設「家長高峰會」，多角度探討 AI 時代下的親子教育策略，全方位支援家長作好準備，迎接人工智能驅動的未來。
「數字教育周2026」標誌著香港數字教育發展邁向新篇章，透過兩大旗艦活動凝聚各界力量，推動數字教育加速落地，攜手培育新一代具備學習能力和數字素養的未來人才。了解更多數字教育周2026的活動資訊，請瀏覽網頁。