虎豹別墅轉型「文化使館」 年底重新開放 朝十晚六運作　入場需預約有人數上限

停運逾三年的一級歷史建築虎豹別墅將以「文化使館」形式回復運作，新營運者藝術與文化基金會(FAC)今日(1日)舉行啟動禮，提到會推動本地與國際創作者的「藝術駐留計劃」及多元國際節目；預計別墅於今年12月底向公眾開放，屆時將會採用門票制，並於2027至2028年間全面展開首階段的展覽與駐留活動。 虎豹別墅活化計劃將分為三個階段逐步推行，其中第一階段於2026年底會進行別墅的改造與修復，首批客房將於12月底啟用；2027年第二階段將啟用的房間包括電影套房和藝術家駐留項目，而最後的第三階段(2028年)則會把禮品店、咖啡廳及最後幾間客房開放。

重塑萬金油花園光景 引入沉浸式數位藝術 虎豹別墅執行總監毛國靖介在啟動禮上介紹指，​毗鄰虎豹別墅的花園改造後會設高聳的綠籬、雕塑裝置及探索景點，重硫昔日萬金油花園光景；大廳亦會透過珍貴的歷史照片讓訪客解胡文虎家族的傳奇故事，大廳更將攜手本地及國際藝術家，推出數位與藝術裝置。 她又提到，虎豹別墅在重新開放後，每日上午10時至下午6時開放，逢星期二休息；為減低對鄰近社區影響，入場會設置人流管理措施，包括要求預約、入場人數上限，以及按照動綫指引移動等；另會活動時間安排、節目選取及嚴格營運守則控制噪音。場地將優先用作文物保育、藝術、教育及社區活動，例如導賞團、學生計劃、工作坊及講座。非藝術及純商業用途活動將大幅減少並經過嚴格審核，確保場地維持公共及文化導向的定位。

推行「藝術家駐留計劃」 支持創作 另外，別墅於2027年起推行的「藝術家駐留計劃」，支持本地及國際藝術家在保留歷史脈絡的同時創作新作品。FAC藝術文化基金會主席潘雅德表示，活化後的虎豹別墅將加入羅馬麥地奇別墅等國際文化別墅網絡，透過推動計劃融入全球文化生態圈，深化亞歐藝術交流，將別墅打造為跨文化對話平台。 他強調，基金會使命非常明確，就是發展成香港第一座文化別墅，一個讓傳統與當代創作共存的鮮活機構，讓別墅得到保護，同時展現文化。

羅淑佩盼別墅成創意人才孵化器與平台 文體旅局局長羅淑佩表示，一級歷史建築虎豹別墅是香港珍貴文化遺產。政府重視歷史建築活化，去年通過公開篩選，委託FAC以非牟利且自負盈虧模式營運，衷心希望虎豹別墅能成為一個充滿啟發性的孵化器和平台，讓本地創意人才向世界展示他們的才華，讓他們親身體驗香港歷史底蘊。