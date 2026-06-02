虎豹別墅變「文化使館」 年底重開 入場須預約 設人數上限

停運逾三年的一級歷史建築虎豹別墅將以「文化使館」形式回復運作，新營運者藝術與文化基金會(FAC)昨舉行啟動禮，提到會推動本地與國際創作者的「藝術駐留計劃」及多元國際節目；預計別墅於今年底向公眾開放，屆時將會採用門票制，並於2027至2028年間全面展開首階段的展覽與駐留活動。 (攝影：蘇文傑) 虎豹別墅新一次活化計劃將分為三個階段逐步推行。首階段於今年底進行別墅的改造與修復，首批室內空間於12月底啟用，將改成文化用途；2027年推出第二階段，別墅第一層活化成藏書閣、藝術家工作空間，將主人房活化成以電影為靈感的展廳與放映空間；而最後的第三階段(2028年)則開放禮品店、咖啡廳等。

重塑萬金油花園光景 虎豹別墅執行總監毛國靖在啟動禮上介紹指，毗鄰虎豹別墅的花園改造後會設高聳的綠籬，加添雕塑裝置及探索景點，重現昔日萬金油花園光景；大廳亦會透過珍貴的歷史照，讓訪客了解胡文虎、胡文豹家族的傳奇故事，大廳更將聯同本地及國際藝術家，推出藝術裝置。 她又提到，採用門票制入場，以非牟利形式營運；虎豹別墅在重新開放後，每日上午10時至下午6時開放，逢周二休息。為減低對鄰近社區影響，入場會設置人流管理措施，包括要求預約、設入場人數上限，以及按照動線指引移動等；另有活動時間安排、節目選取及嚴格營運守則控制噪音。場地將優先用作文物保育、藝術、教育及社區活動，例如導賞團、學生計劃、工作坊及講座。非藝術及純商業用途活動將大幅減少並經過嚴格審核，確保場地維持公共及文化導向的定位。

推行「藝術家駐留計劃」 支持創作 另外，別墅於2027年起推行「藝術家駐留計劃」，支持本地及國際藝術家在保留歷史脈絡的同時創作新作品。FAC藝術文化基金會主席潘雅德表示，基金會使命非常明確，就是發展成香港第一座文化別墅，一個讓傳統與當代創作共存的鮮活機構，讓別墅得到保護，同時展現文化。 羅淑佩盼別墅成創意人才孵化器與平台 文體旅局長羅淑佩表示，一級歷史建築虎豹別墅是香港珍貴文化遺產，政府重視歷史建築活化，去年通過公開篩選，委託FAC以非牟利且自負盈虧模式營運；衷心希望虎豹別墅能成為一個充滿啟發性的孵化器和平台，讓本地創意人才向世界展示他們的才華，讓他們親身體驗香港歷史底蘊。

虎豹別墅位於香港大坑道15A號，是「萬金油大王」南洋商人胡文虎為家族興建的大宅。在今次活化前，曾由虎豹音樂基金有限公司活化為音樂學院「虎豹樂圃」，受疫情及經營困難影響，提早在2022年交還予政府。