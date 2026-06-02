李競存獲委任科大醫學院創院院長 港生華裔醫學科學家 擁美大學醫學院創院經驗 冀培育醫術醫德創科能力兼備醫生

香港科技大學委任國際知名臨床醫學科學家李競存為醫學院創院院長，任期昨起生效。早年移民加拿大及到美國發展的李競存，從約百名候選人當中脫穎而出。他表示，科大醫學院目標是培訓一批具備良好醫術和醫德，兼有科技知識和創新想法的新醫生。科大校長葉玉如稱，李競存是少數從零開始一手建立醫學院的領袖，形容其責任重大，將為整間醫學院奠定方向和引領未來發展。

科大正籌建本港第三間醫學院，昨公布委任李競存為創院院長。在港土生土長的李競存，中學畢業後移民加拿大升學，隨後轉到美國發展。李競存是國際知名臨床醫學科學家，2016至2021年曾出任美國伊利諾伊大學(UIUC)厄巴納——香檳分校卡爾伊利諾伊醫學院的創院院長，為全球首批以跨學科為基礎設計的創新醫學院。他多年來致力推動跨學科合作，如放射學、生物工程、計算機科學和納米技術，現時在史丹福大學醫學院放射學系兼任教授。

早前科大就醫學院院長一職展開全球招聘，過程審視超過100名主動申請和全球物色的候選人，來源地涵蓋北美、亞太、歐洲等10個地區，經過多輪篩選包括深度面試、學術審查後，最終李競存憑藉在UIUC的創院經驗、跨學科和以科技推動醫學教育的能力脫穎而出。擁有近40年從事醫學教育經驗的李競存指，最初並沒有打算回流香港發展，但招攬他的葉玉如提供了很重要的任務和機會，因此幾乎沒有絲毫猶豫便答應，很感恩現時有機會貢獻和回饋社會。人口老化趨勢加重醫療系統壓力，他認為新醫學院要為制度帶來革命性改革，包括質素愈來愈好、成本愈來愈低、需要醫療服務的人可隨時得到服務，期望日後可培訓一批具備非常好醫術和醫德，並具備科技知識與創新理念的新醫生，畢業後做好醫生的同時亦可無縫參與創科的經濟。