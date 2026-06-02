李競存獲委任科大醫學院創院院長 港生華裔醫學科學家 擁美大學醫學院創院經驗 冀培育醫術醫德創科能力兼備醫生

香港科技大學委任國際知名臨床醫學科學家李競存為醫學院創院院長，任期昨起生效。早年移民加拿大及到美國發展的李競存，從約百名候選人當中脫穎而出。他表示，科大醫學院目標是培訓一批具備良好醫術和醫德，兼有科技知識和創新想法的新醫生。科大校長葉玉如稱，李競存是少數從零開始一手建立醫學院的領袖，形容其責任重大，將為整間醫學院奠定方向和引領未來發展。
攝影：周令知
【李競存背景】
★學歷─加拿大多倫多大學榮譽醫學博士學位、美國聖荷西州立大學工商管理碩士學位
★任職學術機構─現任卡爾伊利諾伊醫學院榮休院長、榮休教授、現任史丹福大學醫學院放射學系兼任教授
2016至2021年：卡爾伊利諾伊醫學院創院院長
2012至2016年：美國維克森林大學醫學院高級副院長
★榮譽與專業資格
美國國家發明家科學院院士
大學放射學家協會金獎
美國放射學院院士
美國醫學與生物工程院院士
國際磁共振醫學學會院士
科大正籌建本港第三間醫學院，昨公布委任李競存為創院院長。在港土生土長的李競存，中學畢業後移民加拿大升學，隨後轉到美國發展。李競存是國際知名臨床醫學科學家，2016至2021年曾出任美國伊利諾伊大學(UIUC)厄巴納——香檳分校卡爾伊利諾伊醫學院的創院院長，為全球首批以跨學科為基礎設計的創新醫學院。他多年來致力推動跨學科合作，如放射學、生物工程、計算機科學和納米技術，現時在史丹福大學醫學院放射學系兼任教授。
早前科大就醫學院院長一職展開全球招聘，過程審視超過100名主動申請和全球物色的候選人，來源地涵蓋北美、亞太、歐洲等10個地區，經過多輪篩選包括深度面試、學術審查後，最終李競存憑藉在UIUC的創院經驗、跨學科和以科技推動醫學教育的能力脫穎而出。擁有近40年從事醫學教育經驗的李競存指，最初並沒有打算回流香港發展，但招攬他的葉玉如提供了很重要的任務和機會，因此幾乎沒有絲毫猶豫便答應，很感恩現時有機會貢獻和回饋社會。人口老化趨勢加重醫療系統壓力，他認為新醫學院要為制度帶來革命性改革，包括質素愈來愈好、成本愈來愈低、需要醫療服務的人可隨時得到服務，期望日後可培訓一批具備非常好醫術和醫德，並具備科技知識與創新理念的新醫生，畢業後做好醫生的同時亦可無縫參與創科的經濟。
與港醫療界及中學同學一直有接觸
在香港土生土長的李競存已離港多年，但他一直以來都有與香港醫療界別接觸，包括跟在港從醫的英皇書院中學同學交流，形容對香港醫療制度不陌生。他坦言，認識的深入程度當然不及在港工作的人，強調沒有一個人能認識所有事情，所以要依靠團隊的專業知識一同完成工作。被問到如何把美國創立醫學院的經驗帶到科大，李競存稱「做過一次(醫學院創院院長)之後經驗是非常難得」，又說本港醫療體系獨特、有別於美國，不能百分之百把當地經驗套用在香港。
葉玉如：創院院長為學院奠定方向和發展
葉玉如稱創院院長責任重大，是為醫學院奠定方向和掌握未來發展的關鍵人物，又形容李競存是國際知名的臨床醫學科學家、生物醫學創新者、有遠見教育家，也是少數從零開始一手建立醫學院的領袖。她又指，李競存加入科大帶來需要的國際經驗、創院的實戰能力，以及對科技驅動醫學教育的遠見，相信對方不單可帶領科大醫學院走向國際，也可回應香港和大灣區未來醫療需要，對其帶領醫學院發展充滿信心。科大醫學院首批學生預計2028至29學年入學，現正在清水灣校園興建醫學教研綜合大樓。李競存表示，科大醫學院一定要與校內其他學院，甚至現有兩間醫學院，以至整個醫療體系合作，又稱可參考網上授課方向與其他醫學院開辦共享課程。
盧寵茂：籌備新醫學院有實戰經驗
港府歡迎科大委任李競存為醫學院創院院長，醫務衛生局長盧寵茂形容對方對籌備新醫學院有寶貴的實戰經驗，期望科大醫學院在他帶領下，繼續順利推進相關籌備工作、加強與本地醫療機構和教學夥伴協作，並全面配合醫委會的課程認證程序。教育局長蔡若蓮稱，李競存有卓越醫學教育領導經驗、跨學科學術背景和創建新醫學院的豐富歷練，希望他憑藉其國際視野、學術及臨床經驗，以及對全球醫學界的深厚連繫，帶領科大醫學院結合臨床醫學、工程、數據科學及新興科技優勢，建立符合本地專業水平、同時具前瞻性及面向國際的創新教育模式。