石腦油漲一倍 成本增一成 煤氣公司︰有加價壓力

中華煤氣常務董事黃維義昨在中華煤氣股東周年大會後的記者會上表示，煤氣原料的石腦油及天然氣佔比為四六，前者主要是馬來西亞、新幾內亞與澳洲等地進口，價格較為波動；至於天然氣，集團在2006年與澳洲簽訂了25年長約並鎖定價格，至今累計已為客戶節省逾200億港元燃料費，故在一定程度上紓緩用戶的煤氣費負擔。

中東局勢緊張，令國際能源價格持續高企，市民未來將更受影響；除電力公司上調燃料費外，中華煤氣表示，煤氣原料之一石腦油的價格較年初升約一倍，煤氣成本已升約10%，因此今年煤氣費有加價壓力，公司正與政府就調整煤氣費磋商，現階段未有最終決定。

他續指，合約將於2031年結束，公司已開始與供應商討論未來採購合約事宜，預計最快2028年才有成果，惟目前難以預期新合約下的價格。他稱，基於內地三大石油企業會確保中國的天然氣供應，相信國家會確保香港能源供應穩定。

黃維義又指，本港今年上半年氣溫按年高約攝氏1.2度，令住宅用氣需求減少，期內用氣量預計減少3%，但酒店和餐飲用氣或錄得輕微升幅，預計全年跌幅收窄；補充指商業用氣量仍受市民北上消費影響。

北都將成為香港新發展引擎，黃維義指，目前煤氣服務約200萬戶，每年維持新增約2萬戶。隨着政府推動北部都會區發展，未來有望帶來約50萬個新用戶。