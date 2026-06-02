小一入學｜系統錯發派位結果短訊　教育局稱不涉黑客入侵(更新)

2026/27學年的小一統一派位在明日(6月3日)公布，家長可透過手機短訊收取統一派位結果，但有家長向《am730》表示今日(6月2日)早上「提前」收到「結果短訊」，但內容出現錯誤，教育局證實因技術故障，今早9時錯誤向家長發短訊。 呼籲家長毋須理會短訊 教育局發言人回覆《am730》表示，今日因系統設定問題，向家長發出小一派位結果短訊。局方特此呼籲家長毋須理會今早收到的短訊。全港正式的派位結果，將依原定計劃於明日（6月3日）透過短訊正式發送。局方已即時修復系統，對引起家長不便深表歉意。

教育局發言人表示，據初步調查，原定於明日（3日）起公布的小一統一派位結果，因今日在設定系統發送程序時出現操作偏差，導致短訊被錯誤提早發放。局方在知悉事件後，已即時採取行動，修正發送程序。為確保每位學童的利益，教育局在事件發生後，已立即對全部學生的派位資料進行全面而嚴謹的核查。局方特此向家長作出澄清，今早短訊不影響派位結果，並對引起家長不便深表歉意。 今早短訊不影響派位結果 教育局今早已透過短訊通知家長，毋須理會早前發出有關小一派位的短訊，教育局亦呼籲家長毋須急於聯絡學校。教育局已即時加設熱線（電話號碼 : 2832 7700／2832 7740），回覆家長查詢。全港所有正式、具備完整正確註冊詳情的派位結果，將會按照原定計劃，於明日早上7時30分起正式公布。

發言人強調，教育局的資訊系統一直運作穩健，經技術團隊即時全面檢查後，確認系統絕對沒有受到任何網絡攻擊或黑客入侵，核心數據庫完整無缺。今次事件與資訊保安及網絡安全完全無關，家長及學童的個人資料均受到高度加密保護。教育局對今次事件高度重視，已即時成立危機處理小組跟進上述事宜，同時局方會就系統、流程、人手配合等進行全面檢視。如發現涉及人員疏忽或程序出錯，局方定必嚴肅跟進。教育局將會進一步優化系統及發放機制的監管流程，確保同類事件不會再次發生。

有天水圍家長早上9時12分收到內有「小一入學申請編號」的短訊，聲稱通知「有關2025年度小一入學統籌辦法的統一派位結果」，學生編號屬正確，通知家長子女獲派學校結果，並着「2025年6月10日至11日前往獲派學校辦理入學註冊手續。」惟今年度應是2026年度，而註冊日期應是2026年6月9至10日。家長群組不少家長質疑內容出錯，向校方查詢，校方引述教育局回應指「由於電訊公司發放了錯誤訊息」，強調一切派位資訊以明天作準。