影片拍攝到漢華中學籃球隊主教練翁金驊，疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。(Threads)

本地學界爆出籃球教練涉嫌公然體罰學生的醜聞。社交平台Threads周一(1日)晚上流傳影片，拍攝到漢華中學籃球隊主教練、身兼中國香港籃球總會副會長的翁金驊，懷疑在操場上對一批學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次讓其自摑。影片曝光後隨即引發網民嘩然。《am730》正向漢華中學及教育局查詢事件。

短片長約半分鐘由高處向下拍攝，發帖者指現場為漢華中學。片段顯示，翁金驊當時在球場向球員進行訓話。及後將一名男生手上的外套丟在地上，再強行捉起對方的手，逼其自行拍打臉部幾次，並持續言語訓斥對方，男生及後當眾再自摑一下。現場有多位隊員及兩名職員旁觀，全程未有插手介入。短片引起網上熱議，大批網民質疑體罰尺度過火，認為涉及襲擊，應報警處理。

關注體育的立法會議員何敬康相信片中人是翁金驊，本身亦認識對方，公事亦合作過，指事件不能接受，認為單從片段所見，確實很難為其解釋辯護，教練及校方必須就此事交代，強調無論力度大不大，如此逼令掌摑及自摑都是極度侮辱性行為。他認為不止體育界，整個社會亦有需要釐清「體罰」的界線，認為無論任何人動手，都不是一項友善舉動。