機場男女推行李車硬闖扶手電梯 行李飛脫網民批：隨時害死人(有片)

機場客運大樓男女使用一條由一樓向下往地面的扶手電梯，男子雙手緊握着一部已無行李的手推車，行李疑飛脫至扶手電梯底部，同行女子步向中間位置扶起另一件行李。(Threads)

社交平台周一(1日)有網民上載影片，顯示機場客運大樓內一名中年男子推着機場行李手推車踏上扶手電梯由一樓前往地面，惟當時扶手電梯已暫停運作，男子期間不停「調整」行李車位置，以防手推車向下滑落。前方有一名同行女士向前步行扶起一個倒在電梯中間的行李箱，並將它搬至地面，驚險過程引發網民抨擊行為危險「隨時害死人」、「明明有lift點解係要搭電梯呢」。

發文者於Threads上載的影片可見，當時該對男女正使用一條由一樓向下往地面的扶手電梯，男子雙手緊握着一部已無行李的手推車，行李疑飛脫至扶手電梯底部，同行女子步向中間位置扶起另一件行李。樓主在帖文中稱對場面感難以置信，「睇到我呆咗，兩公婆直接推部機場行李車搭扶手電梯落下一層」。

網民熱議「人蠢無藥醫」

影片曝光後引發大批網民熱議，不少人批評涉事男女缺乏基本安全意識，行為極為危險及恐會損壞扶手電梯，幸當時前方未有人被波及：「明明有lift點解係要搭電梯呢」、「嘩，好危險！點解部escalator可以冇嘢攔住？」、「邊個咁醒幫佢撳咗暫停？」、「隨時害死人」、「企佢哋前面分分鐘直上天堂」、「前面有人就大鑊，比個篋撞到直碌樓梯」、「個腦唔知用咩構造」、「人蠢無藥醫」。亦有人諷刺「仲以為男人會甩手飛部車出去跣佢老婆」、「直接係樓上掉落樓下咪得，洗乜搭扶手電梯啫！」