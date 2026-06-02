國際獅子會中國港澳三0三區慶祝七十周年 感謝NGO夥伴同心協力 攜手服務社會

今年是國際獅子會中國港澳三0三區服務港澳社區七十周年，該會多年來一直與多個非政府組織（NGO）緊密合作，攜手服務社會。為答謝與獅子會並肩作戰的NGO夥伴，該會昨日（2026年6月1日）假香港理工大學賽馬會綜藝館舉行「屬會感謝NGO夥伴嘉許禮」，向逾五十個出席的NGO夥伴表達深切謝意。 嘉許禮請來70周年慶祝活動籌備委員會大會主席及總監梁鳳華獅姐、勞工及福利局副局長何啟明先生,JP、國際獅子會前國際總會長譚榮根博士BBS, MBE, JP、國際獅子會前國際理事文錦歡獅姐、70周年慶祝活動籌備委員會執行主席黃啟智獅兄、70周年慶祝活動籌備委員會榮譽主席任兆華獅兄，以及多位前總監和區職員等出席並擔任主禮嘉賓。

感謝各界同行支持 致力幫助有需要人士 獅子會中國港澳三0三區總監梁鳳華獅姐致辭時表示，獅子會走過七十年，不單靠各位獅友多年投入，更重要是社會各界同行及支持。而屬會感謝NGO夥伴嘉許禮，正是向各長期參與，一同將愛心關懷給予有需要人士的NGO夥伴表達感謝。全賴各NGO夥伴的專業和熱誠，讓獅子會各屬會得以提供更貼地、更適合社會的服務，得以直接幫助有需要人士。回顧過去七十年，讓大家感受到服務力量。而面對新時代和新挑戰，最重要是將初心化為行動，將傳承延續變為創新，讓獅子會精神於未來繼續發光發亮，幫助更多社會上有需要的事項。

梁鳳華獅姐

與特區政府緊密合作 提供更全面服務 勞工及福利局副局長何啟明先生,JP則表示，獅子會在港澳服務七十年，雖然香港是世界上其中一個富裕地區，但社區仍有多項不同服務需要。特區政府雖然每年投入1,300億元於社福項目上，但於服務上仍有不足之處。獅子會正正可憑專業觸覺填補這些不足，為市民提供適切的服務。特區政府會繼續與獅子會緊密合作，希望大家可相輔相成，為市民提供更全面的服務。他並祝願於未來七十年獅子會越做越好，繼續於社會上發揚愛心。

譚榮根博士致辭時表示，於過去七十年有無數獅友為社會提供不同服務，讓他這位國際總會長前倍感自豪。他並以「we are small but mighty」形容香港的獅友，讓世界各地對香港另眼相看，並有更多機會完成重要的項目，如即將第3度於香港舉行的國際年會。讓來自世界各地的獅友更了解香港，亦可帶動香港的經濟，他們回國後亦會繼續宣傳香港。他亦感謝特區政府對獅子會的支持，同時希望大家以做好準備迎接即將舉辦的獅子會國際年會，讓各地獅友感受香港最好的一面。

譚榮根博士BBS, MBE, JP

國際獅子會前國際理事文錦歡獅姐指很驕傲於參加獅子會的33年間，見證獅友為無數有需要人士提供服務，以及獅子會惠及社區的項目，如成立了獅子會眼庫、獅子會自然教育基金及中心、獅子會洗腎中心，以及獅子會中學及小學等。她並希望獅子會繼續與合作夥伴同心攜手，將彩虹帶到世界每一角落。

文錦歡獅姐

與夥伴攜手 努力惠澤社群 70周年慶祝活動籌備委員會執行主席黃啟智獅兄則指作為服務機構，要行穩致遠最重要是不能「單打獨鬥」。大家無分彼此同心攜手，發揮協同效應提供更好的服務。大家真正用心幫助社會上有需要的人，而獅子會能成為各NGO夥伴的最強後盾，大家共同努力惠澤社群。

黃啟智獅兄

70周年慶祝活動籌備委員會榮譽主席任兆華獅兄指，歷年來獅子會服務覆蓋社會多方面需要，數以萬計社會服務計劃得以實踐及順利進行，有賴合作夥伴、NGO機構及不辭勞苦的義工。於本獅子年度，以「愛心無界限，服務成習慣」作為服務主題，各分區亦配合主題完成多項服務計劃，包括愛心慈善跑、傷健共融-青少年人生之旅、學童視力、兒童癌症、牙齒及口腔檢查、急救及心肺復甦證書課程等。還有十八區的贈醫施藥和愛心捐血，都需要大量義工配合才能完成。七十年來，國際獅子會中國港澳三0三區與NGO夥伴的關係密切，目標一致，因此才可順利提供服務，配合市民大眾需求。

任兆華獅兄

邁向七十周年新起點 繼續合作服務社會 於嘉許禮上，獅子會向超過五十間長期合作的NGO夥伴頒發了感謝狀及紀念獎座，當中涵蓋安老、扶貧、青少年發展、環境保護及傷健共融等多個服務範疇。獅子會指七十周年是新的起點，將繼續與夥伴緊密合作服務社會，建設更美好香港。 獅心分享： 「今年適逢獅子會服務港澳七十周年，亦是第三度與香港舉行獅子會國際年會，此項盛事上次在港舉行已是20年前的事。為讓市民大眾知道獅子會於過去七十年所作的貢獻，同時亦感謝以往一直支持獅子會提供服務的合作夥伴，所以舉辦了是次慶典活動。」獅子會中國港澳三0三區總監梁鳳華獅姐指，獅子會現有129個屬會，近2,600名獅友，合作的NGO夥伴則有逾120個，大家一同合作為市民提供服務。

「我們會與NGO團體合作，他們最清楚社會的需要，我們便去支持他們。」她以今年的口號「健康護航365」為例，獅子會提供精密的身體檢測儀器，再透過不同社福機構，為這些機構的會員提供身體檢查及建議，並贈送小禮物。九肚山獅子會應屆會長陳雅儀獅姐則指，該會主要與香港青少年服務處及旺角街坊會合作，其中與旺角街坊會合作服務基層及長者，如在「健康護航365」運用儀器為基層檢查身體。九肚山獅子會與香港青少年服務處亦合作了五年，其中一個合作計劃「CHILL義獎」，讓年輕人參與成為義工。

香港青少年服務處服務總監陳偉恒指，最初參與服務20位年輕人，他們每年有規律地服務超過500人。至今已有100位年輕人完成計劃，服務超過1000人次。完成服務後年輕人可獲相應獎勵，以支持他們學新知識或建立新興趣。他亦感謝九肚山獅子會安排獅友擔當友師，除推動年輕人服務社會，亦讓他們學習與成年人相處，如安排年輕人參觀他們的公司，得知現實的工作環境，從中可獲生涯規劃的啟發。 梁鳳華獅姐並補充指，除了服務社會外，因應老齡化和獨居長者人次與日俱增，對照顧者構成極大壓力，故獅子會組織了「照顧者義工團」，將廣招義工展開長期服務，助照顧者紓緩壓力。