凝動大埔攜手同行計劃 以運動療癒心靈 助重建自信融入社區

去年十一月，大埔宏福苑發生的世紀五級火災震撼全港，至今陰霾仍縈繞不少居民心中，尤其是心靈較脆弱的孩童。為協助災後社區重建復原力與凝聚力，致力推動香港社區復原與教育發展的 蘇家榮及李秀英慈善基金（下稱「基金」）宣布撥款逾 110 萬港元，贊助凝動香港體育基金（下稱「凝動」）推出「凝動大埔攜手同行計劃」（下稱「計劃」）。計劃將透過運動及心理健康工作坊，支援區內約 80 至 120 名受影響人士，主要為 7 至 16 歲學生及其家庭成員，期望以運動舒緩負面情緒，提升社區凝聚力與抗逆力。計劃將於 6 月中旬正式接受報名。

多方攜手 推動社區復原 凝動香港體育基金總幹事黃婷婷表示：「火災發生後，凝動即時構思支援工作。適逢精神健康諮詢委員會主席兼凝動榮譽顧問林正財醫生分享運動與心理健康的重要性，並在機緣下認識基金代表蘇祖耀博士。由於大家理念一致，基金隨即撥款支持。在此十分感謝各方配合，讓計劃得以落實。」

凝動香港體育基金總幹事黃婷婷

基金代表蘇祖耀博士指出，基金早前已提供緊急援助，但在持續跟進中發現社區問題浮現，包括兒童及青少年活動減少、社區連繫削弱、身心健康極需支援等。他強調，單靠短期經濟援助不足以解決問題，必須推行中長期地區性計劃，協助居民重建日常生活及社區歸屬感。基金與凝動一拍即合，期望以體育運動為切入點，陪伴街坊走過災後復原階段。

蘇家榮及李秀英慈善基金代表蘇祖耀博士

運動連結身心 重建自信 林正財醫生指出，運動不僅有益身體，更能調節荷爾蒙、促進親子互動，對心理健康有顯著幫助。經歷創傷後，很多人難以重新與人溝通，但透過運動，防備心自然卸下，彼此更易打開心扉，逐步重建自信與溝通能力。他以單車為例：「不論是 CEO、學生或待業人士，一旦踏上單車，身份不再有差別，大家都是運動員。」他相信計劃能助居民重新融入社會，擴闊社交圈子。

精神健康諮詢委員會主席兼凝動榮譽顧問林正財醫生

重新定義「教練」角色 計劃核心在於重新定位「體育教練」的角色。除技術指導外，教練亦肩負「心理輔導員」的身份，確保體育活動成為連結身心的平台。首批 40 名教練將完成由香港紅十字會提供的心理急救及輔導技巧課程，具備識別及初步支援精神困擾人士的能力。計劃將為學生提供專屬體育課（如棍網球、手球、街舞、瑜伽等），並設有家庭及親子課程，以及心理健康工作坊，以小班形式（約 15 至 20 人）促進親子互動。最後，亦會安排戶外康樂活動，進一步加強社區凝聚力。

一年試行 建立合作網絡 整個計劃暫定為期一年，並與大埔區內至少五間社區中心建立合作網絡。主辦方將視乎社區反應及資源，考慮日後是否擴展規模。黃婷婷表示，計劃有賴多方支持，並與新生命精神康復會、香港紅十字會及心連心等夥伴合作，以確保服務專業及全面。 她最後呼籲：「大埔以至全港仍有不少基層及弱勢青少年等待支援。心靈重建是一條漫長之路，單靠現有資源遠遠不足。誠邀社區人士、企業及有志推動身心健康的朋友，透過捐款或參與活動，繼續支持凝動香港體育基金的工作——以運動連結社會，以體育造就更多青年。」