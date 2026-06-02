審計署揭碼頭店舖空置變貨倉　運輸署表示設自提櫃減空舖

審計報告指出，本港多條渡輪航線的乘客量下跌，收入不足以應付開支，同時出現脫班情況，審計署促請運輸署加強規管，並與營辦商探討開源節流的措施。 在立法會政府帳目委員會公開聆訊上，運輸及物流局局長陳美寶表示，接納審計署建議，運輸署會全面跟進審計署建議，又強調重視渡輪的表現及財務可持續性，近年渡輪面對不容易的經營環境，運輸署會多管齊下協助營辦商節流開源，亦會以嚴謹審慎態度考慮營辦商的加價申請。 運輸署署長：推自提櫃服務減空舖

審計署亦發現天星小輪的中環、灣仔、尖沙咀碼頭，有7間店舖連續空置超過90天。審計署2次實地視察發現，灣仔碼頭10間店舖均關閉，部分可能已被用作儲物用途，批評店舖長時間關閉可能不利於天星小輪達致其承諾。 對於碼頭舖位空置，運輸署署長謝詠誼表示，署方建議營辦商提供自提櫃服務，希望用盡所有舖面，而營運商本月起要每月提交招租詳細情況，交代店舖用途及租水金平，從而分析及探討如何結合旅遊，做好寵物經濟等。

陳美寶：渡輪乘客量下跌 未必能追回疫情前水平 民建聯議員鄭泳舜表示，天星小輪在2024年全年載客量為1,600多萬人次，仍未回復至疫情前的1,900多萬人次，問及天星小輪如何吸引更多客人。 陳美寶表示，由於近年港鐵擴展路線，尤其是東鐵綫開通過海段後，市民更為方便，渡輪乘客量下跌，未必能夠追至疫情前的水平，但她認為亦有契機，許多內地遊客來港會在社交平台小紅書中，推介乘搭渡輪欣賞維港景色。 天星小輪繁忙時段班次頻密 陳美寶認為，天星小輪在繁忙時段班次相對頻密，約6至12分鐘一班，雖則個別時候有脫班，但整體可靠度維持在超過九成，甚至接近百分百的高水平。

陳美寶提及，今年1月數據顯示天星小輪36%乘客是本港居民，其餘是遊客。她表示，希望天星小輪不要忽視本地乘客的需要，又提及其有月票計劃，在對上一次加價時，特別希望營辦商在月票方面將其加幅水平有緩和，不會像單票一樣這麼多。 陳美寶指出，已與營辦商探討在假日時，是否容許乘客帶同寵物或單車搭船，助力開拓吸引更多本港居民乘搭。