長者重拾光明 再現多彩人生 中國銀行(香港)資助 仁濟醫院聯同香港執業眼科醫生會攜手推動「白內障眼科病友資助計劃」

91歲的梁伯，站在台上依然精神奕奕，一雙巧手靈活地變出一個又一個魔術，逗得台下觀眾笑聲不斷。很難想像，兩年前的他，曾因右眼白內障惡化，視力變得模糊不清，連日常生活也受到影響。由於公立醫院輪候時間漫長，他一度擔心自己再難清楚看見這個世界。 2024年，梁伯幸獲仁濟醫院「白內障眼科病友資助計劃」支持，順利完成白內障手術，人生再次重現光彩。梁伯在計劃鳴謝暨分享典禮上高興表示：「能夠清楚地看到觀眾的每個笑容，讓我的表演更加充實和有意義！」一句簡單說話，道出重見清晰視野後的喜悅與感動。

白內障是長者常見的眼科疾病，由於早期病徵未必明顯，部分患者未能及早察覺視力變化，有部分長者或因體能下降、行動不便或經濟狀況等因素而延誤檢查及治療。有見及此，仁濟醫院在中國銀行(香港)慷慨資助下，推行「白內障眼科病友資助計劃」（下稱「計劃」），為仁濟屬下單位長者提供免費外展眼科檢查服務及資助白內障手術，計劃同時獲香港執業眼科醫生會全力支援，提供專業而優質的眼科檢查及手術服務。

資助逾百合資格長者 完成白內障手術 計劃自2019年展開後，初期先於仁濟屬下安老院舍推行，其後延伸至長者鄰舍中心，同時亦透過眼科醫生及仁濟眼科診所轉介個案。合資格參加者會先經計劃醫生進行免費眼科檢查，若獲確認適合接受白內障手術，需再通過經濟審核，隨後轉介至計劃內的眼科醫生私家診所安排手術。每隻眼睛的白內障手術費為港幣16,000元，其中港幣12,000元由計劃資助，參加者自行支付港幣4,000元。計劃合共為371名長者進行眼科檢查，並資助124名病友完成白內障手術。

計劃鳴謝暨分享典禮早前於仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心圓滿舉行，梁伯是其中一位分享經歷的受惠長者，他表示幸運地獲得是次資助計劃的支持接受白內障手術，他本身喜愛外出，手術後可更放心地參與各種活動，尤其作為一名魔術師，經常四出表演，現在他更樂意答應社區表演邀請，享受與觀眾的互動。 另一位受惠長者、79歲的黃伯雙眼皆患有白內障，影響視力，同樣輪候公立醫院做手術多時，終幸獲計劃資助順利完成手術。手術後，黃伯生活顯著改善，他不但能更輕鬆使用手機及平板電腦，重投行山活動更是熱情倍增，高興能有良好視力欣賞自然美景。黃伯對治療過程中醫生的細心和友善態度表示讚賞，感到醫療團隊跟進十分周到，令他倍感安心。

定期驗眼及早發現問題 減白內障風險 除了患者受惠，計劃亦令更多人意識到定期驗眼的重要性。計劃義工陳女士分享，曾陪同多位長者進行眼科檢查，部分人原以為自己視力正常，但在驗眼時，竟只能看清視力表最上方兩行英文字，才驚覺視力已大不如前。這次經歷令她深深體會及早檢查的重要，其後她亦接受驗眼，雖然未符合白內障資助資格，但因及早發現患有黃斑點水腫，成功獲轉介接受進一步治療，避免病情惡化。 積極支持計劃的香港執業眼科醫生會會長袁淑賢醫生及前會長秦學瑩醫生，在典禮分享環節與受惠長者深入對談。袁醫生更由淺入深向現場長者講解白內障成因、不同發展階段，以及手術過程及術後護理等資訊。

跨界別合作 助長者安享晚年 中銀香港根植香港，服務香港，重視社區投資，持續回饋社會。該行於1994年成立中銀香港慈善基金，多年來，積極捐助並參與公益慈善活動，歷年累計捐款超過港幣18億元。中銀香港關心基層市民的身心健康，透過資助社福機構及大學等提供的醫療服務，幫助傷病人士，並關注病前預防、病後復康與護理等需求，協助紓緩社會醫療問題。面對人口高齡化帶來的醫療需求，中銀香港一直關注長者福祉，積極透過不同社區支援項目，提升長者及其家庭的生活質素。透過是次資助計劃，不僅幫助基層長者改善視力，更希望提升社會對白內障及眼睛健康的關注，鼓勵長者及早接受檢查與治療。

香港執業眼科醫生會（HKAPES）成立三十年，為本港主要代表私營眼科醫生的專業團體，會員涵蓋逾95%的執業私家眼科專科醫生。致力推動持續醫學教育及公眾眼健康教育，並積極參與社區服務。當中包括與仁濟醫院合作推行本計劃，共有十多名醫生參與及提供專業支援，為長者檢查眼睛及進行手術，外展時數超過60小時。 仁濟醫院董事局衷心感謝中國銀行(香港)及香港執業眼科醫生會對計劃的鼎力支持，並樂見透過跨界別合作，為有需要的基層長者重見光明及提升生活質素。對不少長者而言，一次白內障手術，不只是改善視力，更是讓長者重拾生活自信，協助他們持續在社區安享晚年。