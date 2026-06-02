李慧琼：某些官員表達上令議員難受　行政立法關係是進行式

李慧琼今日在傳媒茶敍上被多次問及對官員的「反駁風」有何意見，李慧琼接獲部分議員反映「某啲官員表達時令佢會有啲難受」，但她指不能夠只看一部分。事實上，政府在今屆立法會上任5個月，已經接納不少議員意見。李慧琼指行政立法關係健康發展，必須基於大家互相尊重的基礎。她相信大家都是為香港整體利益出發，議員發言前要做好功課，按事實發言，「唔可以對人不對事，要做到對事不對人」。而官員則需尊重議員的不同意見，甚至是相反的意見，繼而不停完善政策。她提及官員回應議員質詢時需要做好角色，「可以熟書啲，更準確回應。就算唔得，都可以應承好短時間內補充資料」。

最近政府官員被形容吹起「反駁風」，多次嚴厲反駁議員的言論。立法會主席李慧琼指留意到大家很關心個別官員某些言論，似乎顯示行政立法關係緊張。她形容行政立法關係是「進行式」，議員發言需要負責任，官員亦需尊重議員發言內容。

至於議員關係方面，議員陳克勤與何君堯早前因應政府向商用車提供柴油補貼接連「駁火」。李慧琼透露曾與兩人見面，多謝兩人都同意大家要團結一致。她指議員之間總有不同意見、不同表達方式。最重要議事論事，團結一致地為社會解決問題。

議員需時適應

有關個別新任議員的表現，李慧琼認為立法會有其獨特文化，「幾叻嘅社會領袖都要時間適應」，她認為新議員都很努力學習。公眾對議員的認知度似乎較低，李慧琼認為需時建立，又指：「好難直接用當時混亂嘅議會，同而家嘅議會比對。當議會混亂時，市民關注度會高啲。議會理性討論，關注度未必如當時高」，她希望大家關注整體議會運作。

今屆立法會將於7月19至25日到北京參加國情研習及考察班，李慧琼希望可獲領導人接見。被問到議員屆時是否需要「閉環管理」，不能與傳媒接觸。李慧琼回應指參與考察是嚴肅的課程，需要遵守規矩，不希望說成「閉環管理」。她又指：「溝通日日都可以做，唔使等到喺北京溝通」。