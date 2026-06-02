特首訪中亞｜與哈薩克達成43份備忘錄及合作協議 明年首季開通阿拉木圖直航

李家超（中）聯同律政司副司長張國鈞（左二）、香港貿易發展局主席馬時亨（右二）、香港交易及結算所有限公司集團行政總裁陳翊庭（左一）和廣州醫藥集團董事長李小軍（右一）在哈薩克阿斯塔納會見傳媒。(政府新聞處)

行政長官李家超繼續在哈薩克的訪問行程，他表示這兩日的考察及會面，令代表團更深入了解中亞地區在金融、貿易及創科等領域最新發展。這次哈薩克的訪問取得多項成果，包括將會達成43份備忘錄及合作協議，涵蓋包括經貿、投資、金融服務等多個範圍。

李家超宣布，香港的航空公司，將會在明年首季，開通直航飛往哈薩克阿拉木圖機場的航班；雙方亦協議加強人工智能和數字發展的合作，推動數碼基建發展；香港三大創科園，即數碼港、科技園、港深創科園與阿斯塔納樞紐加強創科合作；港交所與阿斯塔納樞紐及阿斯塔納國際金融中心加強合作，促進綠色金融生態系統的發展，探索跨境上市機會及大宗商品市場的機遇；香港的資本公司與哈薩克主權財富基金共同投資1億美元，在哈薩克建立區域血液淨化產品製造中心。

李家超又說，香港與中亞3個國家，包括哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯，現時已有免簽協定，免簽日數為10日至30日。他的目標是希望將這3個國家的免簽，推展至免簽30日。當完成與這3個國家的免簽延長之後，亦會針對中亞其他2個國家推動兩地人民更方便的往來。

明訪納扎爾巴耶夫大學 習近平於該地提一帶一路倡議

李家超說，代表團明日將會到訪納扎爾巴耶夫大學。國家主席習近平2013年就是在這所大學，提出一帶一路倡議。李家超說，香港的兩所大學明日將會和納扎爾巴耶夫大學簽署合作備忘錄，進一步拓展香港與哈薩克學校之間的合作。代表團亦會到訪國家博物館。李家超又說，他和代表團明日稍後會轉往烏茲別克繼續訪問行程，之後再作總結。