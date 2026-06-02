香港夏日盛會｜國際龍舟邀請賽50周年升級　海濱活動首延至13天

暑期為旅客旺季，期間本港將有多項盛事舉行。香港旅發局宣布推出全新夏日盛事推廣活動「香港夏日盛會」，將籌辦或推廣多項夏日活動和消費優惠。其中踏入50周年、在今月中舉行的「永明香港國際龍舟邀請賽」會全面升級，以及尖沙咀海濱活動首次延至13日，賽事參賽規模更盛大之餘，亦新設非遺工作坊、總值超過港幣2千萬元優惠等活動。旅發局盼升級活動能讓更多遊人參與活動，將盛事效益轉化為經濟動力。 增辦兩場比賽慶祝50周年 於今月27至28日舉行的「永明香港國際龍舟邀請賽」為香港夏日盛會的頭炮活動，吸引來至16個國家及地區，超過220支隊伍進行21場賽事。

中國香港龍舟總會主席鍾志樂指，適逢活動今年迎來50周年，將升級為「永明港國際龍舟節」，在龍舟節當日會特辦「50周年漁民盃」，邀來香港仔柴灣等6支由本地漁民組隊，乘坐傳統龍舟出戰；另加設全新「50週年錦標賽」，集合9個賽事的冠軍爭奪「終極龍王」殊榮。

海濱活動橫跨七一檔期 龍舟節期間尖沙咀續有海濱活動，並首次延長至13日(6月19日至7月1日)，橫跨端至七一檔期，在星光大道設有美食街和啤酒樂園；位於啤酒樂園的舞台將上演詠春、扯鈴、中阮及古箏等非遺表演；晚上更有現場音樂表演。另有22米長傳統木龍舟、巨型可口可樂樽等打卡點。 旅發局節目及旅遊產品拓展總經理楊浩章指，為了讓市民旅客帶來全新端午體驗。龍舟節更首設非遺工作坊，體驗編織漁網、吹糖和製作灰水。市民想體驗龍舟競渡，可透過虛擬實境(VR)，讓大家用新科技體驗傳統節慶。

推夏日盛會連接各盛事 至於香港夏日盛會，楊浩章指活動涵蓋文化、娛樂、體育及音樂節目，包括香港非遺月、中華文化節、香港足球盛會、足球峰會、世界女排聯賽、世界劍擊錦標賽、FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽、香港共慶回歸賽馬日等。旅發局攜手業界在期內推出十萬份消費優惠，如7月1日至8月31日期間，與AlipayHK、支付寶及 Alipay+ 合作，旅客於近百間參與商場掃描指定二維碼，即可隨機獲得最高500元的消費獎賞。 旅發局主席林建岳表示，香港夏日盛會旨在把這盛事連結起來，吸引更多旅客訪港，透過在食、玩、住、行各方面的優惠，鼓勵旅客在香港玩得盡興、買得開心，讓更多行業從中受惠。