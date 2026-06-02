好人好事｜啟德體育園職員攜AED狂跑300米 與死神鬥快救活暈倒男

啟德體育園運動營運統籌員陳沛林（英文名Reborn），平日守護園區大小活動的順利與安全進行。曾任救生員的他被朋友暱稱為「陳重生」，皆因他日前在啟德青年運動場當值期間，在承啟道近西橋一名男子突陷昏迷命懸一線之際，他臨危不亂分秒必爭進行急救，成功將對方從鬼門關前拉回，贏得外界讚譽。

回想當晚5月10日驚險一刻，Reborn仍猶有餘悸。他當時正在啟德青年運動場當值，忽然有市民跑入大堂求助，指附近有人突然暈倒情況危急，需要自動心臟除顫器（AED）。本能反應下他沒有絲毫猶豫，立即拿起園區配備的AED 與急救箱往300米外飛奔，像與時間賽跑的不只是一次支援行動，更是一場與死神拉鋸的關鍵時刻。 Reborn到現場時，只見倒地男子面色發紫、幾近無呼吸，情況岌岌可危。兩名熱心途人已第一時間報警並施行心肺復甦法（CPR），為生命爭取時間，而 Reborn隨即接手冷靜評估，迅速按照訓練程序行動，剪開衣物、確保胸口乾爽、準確貼上電極片並啟動 AED 施行電擊，把握每一秒黃金搶救時間。每延誤一分鐘，存活率便下降約7%至10%，這一刻他與死神真正正面交鋒。

入職時接受急救培訓 「保持冷靜將學過嘅嘢做番出嚟」 救護人員其後趕至接手將傷者送院搶救，Reborn並未鬆懈，仍留下協助警方了解情況，並按程序向公司匯報。據悉，該男子經治療後已逐步康復。 對 Reborn 而言，這次經歷格外深刻。他坦言過往雖曾處理意外，但這是加入體育園後首次直面生死邊緣的突發事件；正正是入職時接受的急救培訓，讓他能在關鍵時刻把所學化為本能：「最重要係保持冷靜，將學過嘅嘢做番出嚟。」 啟德體育園對他臨危不亂、以專業拯救生命的表現深表讚揚，認為守護生命不應受地域所限， 關鍵時刻更要分秒必爭。園方一直視急救能力為重要一環，除為新同事提供 AED 工作坊外， 亦詳細講解園區設備分布，確保每位員工在危急時刻都能挺身而出、守護生命。