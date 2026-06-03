議員對個別官員「反駁風」感難受 李慧琼︰行政立法關係是「進行式」

李慧琼昨日與傳媒茶敍，期間多次被問及對官員出現「反駁風」的看法。她透露，接到部分議員的反映，「某些官員在表達時，令佢(議員)感到有啲難受」，已向行政當局反映。但她強調不能只看個別情況，指出行政機關過去亦吸納不少議員意見。

全體立法會議員7月中將到北京考察，立法會主席李慧琼表示將會拜訪港澳辦中央部委，期望議員能更了解國家發展，協助政府制訂首個5年規劃。另外，就近日有意見指個別官員對議員提出的意見「反駁成風」，她指，行政立法關係是「進行式」，議員發言需要負責任，官員亦須尊重議員發言內容。

李慧琼又表示，行政立法關係要健康發展，須建立在互相尊重的基礎上，相信各方都是從香港整體利益出發。她形容，議員發言前應做好功課，按事實發言，「唔可以對人不對事，要做到對事不對人」；而官員則須尊重議員的不同甚至相反意見，從而不斷完善政策。她亦提到，官員回應議員質詢時須做好角色，「可以熟書啲，更準確回應。就算唔得，都可以應承好短時間內補充資料。」

對於有30名不連任議員向157名議員助理及辦事處職員發放約940萬元獎金或花紅，涉及公帑運用，外界質疑做法為「慷他人之慨」。李慧琼表示，非常明白及理解市民對議員審慎運用公帑的要求和期望；正如她早前所言，會認真審視相關工作方式、方法及機制，目前仍未完成檢討，稍後再作交代。