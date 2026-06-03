涉捉學生手自摑 校方︰已停職 籃球教練翁金驊︰深感歉意

一名籃球教練在球場向一批學生訓話期間，涉強迫其中一名男生自摑，相關短片前晚在網上流傳。漢華中學昨發家長信稱，已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫；並透露事件於2023/24學年發生。涉事的為漢華中學籃球隊主教練、身兼中國香港籃球總會副會長的翁金驊，他回應指，對於用了不當方式責罰學生，深感歉意，就此已深刻反省，絕不會重蹈覆轍。 社交平台Threads前晚流傳一段影片，片中有3名成年人及一批學生在球場，當中一名男子疑正向學生球員訓話時，捉着其中一名男生的左手多次令其自摑。據悉，相關男子為翁金驊。

籃球教練翁金驊

翁金驊於社交平台發文，指對影片中的學生深表歉意。他表示，無論學生有任何違規或過失，或基於任何情況，他均不應以該方式責罰，明白事件為學生帶來不適或傷害，就此衷心致歉。對於網絡上的批評與斥責，他會深刻反省，強調絕不會重蹈覆轍；並透露目前已停止在學校的教練職務，會全面配合任何相關調查。 他續稱，從職業球員至轉任教練近30年，對以不當方式責罰學生深感歉意。他強調，籃球是其終身事業，人生亦一直圍繞着該項運動。教授及傳承籃球仍是其抱負。對於今次事件辜負了公眾的期望，他再次向社會，以及一直支持和關愛他的朋友、家人和學生致以最深歉意。

漢華中學校董會發聲明，指一貫注重教職員工職業操守及一直極為重視學生的身心健康，對此事件深表關注，校方立即啟動「危機處理小組」跟進及展開詳細調查。聲明中透露，事發於2023至2024學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。 教育局長蔡若蓮指局方非常關注事件，知悉事件後已即時聯絡學校。局方會嚴肅跟進，要求學校提交報告。她提到局方有為學校外聘教學人員提供指引，強調必須以學生福祉為首要。